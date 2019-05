"Hablé con el presidente Trump ayer en Fuerza Aérea Uno sobre todas las cosas que podemos hacer para acabar con la relación entre Cuba y Maduro. Lo primero que hago siempre cuando pienso en Venezuela es que pienso en mi nieto de tres años ¿Cómo me sentiría hoy si tuviera que decirle a mi nieto de tres años que no tengo comida para él o que no tengo agua limpia o si él estuviera enfermo y no pudiera suministrarle medicamentos, o se pudiera operaren un hospital? Eso es lo que está pasando en Venezuela todos los días", argumentó.