Donald Trump explicó por qué declaró al fisco haber perdido más de 1.000 millones de dólares en una década

Los negocios del mandatario, que se niega a hacer públicas sus últimas declaraciones fiscales, sufrieron enormes rojos en sus balances entre 1985 y 1994, según documentos a los que accedió The New York Times. Tal situación hizo que el magnate no pague impuestos sobre la renta en 8 de los 10 años analizados