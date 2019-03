El Green New Deal de Ocasio-Cortez fue rechazado de forma rotunda, con Cuarenta y tres demócratas de abstuvieron y tres votaron en contra. Este miércoles 27 de marzo, Ocasio Cortez dijo en Twitter: "El Partido Republicano cree que esto es un chiste. Han elegido reírse y perder el tiempo. Nosotros elegimos liderar". El rechazo al Green New Deal hace que el proyecto pierda expectativas de prosperar, pero, como indica The Washinton Post, los demócratas seguirán presentando medidas contra el cambio climático.