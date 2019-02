View this post on Instagram

We're one month away until the grand opening of Frida Kahlo: Appearances Can Be Deceiving. Advance tickets are selling fast, so book today to transport yourself to an oasis of Kahlo's artworks and personal possessions. Don't forget that the exhibition is open seven days a week for even more viewing opportunities, and #BKMMembers see it for free. Link in bio for details. #FridaKahloBKM⠀ ⠀ 📽️ Nickolas Muray Home Movies: Frida Kahlo and Diego Rivera (about 1941). Digital file from 16mm acetate positive. From the collection of George Eastman Museum. © Nickolas Muray Photo Archives. Video description: Home movie footage showing a city view from an airplane, view of a Mexican countryside by car, Frida Kahlo wearing a red dress and standing against a blue and terracotta wall, and a field of orange flowers ⠀ ⠀ Solo falta un mes para la gran apertura de la exposición Frida Kahlo: Las apariencias engañan. Las entradas por adelantado se están agotando rápidamente así que reserve hoy para transportarse a un oasis de obras de arte y posesiones personales de Kahlo. No te olvides que la exposición está abierta todos los dias de la semana para ver aún más oportunidades y que miembros tendrán accesso gratuito. Para más información, enlace en bio.