Alabama vota sí o no a agregar la eliminación del aborto en el texto de la constitución estatal como Enmienda 2, que establecería la "santidad de la vida no nacida". Eso permitiría que la justicia no pudiera ampliar el derecho a la interrupción del embarazo más allá de las leyes federales, que indican un límite en la semana 20 de gestación. Y si en algún momento la Corte Suprema declarase inconstitucional la normativa federal, en Alabama no quedarían opciones legales para terminar una gestación.