En Washington DC, Krauthammer comenzó a escribir columnas para The New Republic, la revista Time y finalmente The Washington Post. Por sus columnas en ese periódico obtuvo el premio Pulitzer en 1987, que siguió al Premio Nacional de Revistas que había recibido en 1984. Su libro Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes and Politics (Cosas que importan: Tres décadas de pasiones, pasatiempos y política) se mantuvo 10 semanas en la lista de los más vendidos en The New York Times.