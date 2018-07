"Guste o no, Francia es un país de inmigrantes. Está el corazón de Europa y ha sido lugar de migraciones toda la vida. Siempre ha habido invasiones violentas, pero para no ir tan lejos en el tiempo, en el 86 ya había inmigrantes. Los padres de Platini eran italianos. Después de la segunda guerra mundial, el país recibió inmigrantes de las antiguas colonias francesas que se la trajo para reconstruir el país. Eran mano de obra barata y se criaron con dificultades de integración, ya que no tenían la cultura para hacerlo normalmente. Esos hijos tuvieron ganas de revelarse y por medio de la escuela y el deporte se desarrollaron", valoró.