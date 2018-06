Si bien reconoció que no sabe cómo juega Argentina, dio su mirada sobre Lionel Messi: "Es difícil hablar de él porque es el mejor del mundo, pero al selección argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe. Por eso se le complica tanto. Mucho no puedo hablar, porque no he visto los partidos".