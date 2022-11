El entrenador de Francia explicó por qué convocó 25 jugadores para el Mundial en lugar de los 26 que permite la FIFA

Didier Deschamps explicó por qué dio la lista con 25 futbolistas en lugar de 26 (REUTERS/Benoit Tessier)

Francia confirmó la lista para defender el título en el Mundial de Qatar 2022, pero a diferencia del resto de las selecciones que dieron a conocer su nómina, el entrenador, Didier Deschamps, eligió a 25 en lugar de los 26 que pone como tope la FIFA. Esto generó sorpresa en la prensa del país europeo y el hombre que levantó la copa como jugador y técnico debió responder.

“Creo que sacar una lista con 25 jugadores nos da suficiente seguridad. Se supone que los integrantes de la lista están en forma para afrontar el primer juego. Esta nómina se hará oficial el próximo lunes (14 de noviembre), con la posibilidad de cambiar de jugador hasta el día uno de nuestro primer partido (debut ante Australia) en caso de lesión”, expresó el entrenador de 54 años en la conferencia de prensa.

El comandante del equipo francés, uno de los máximos favoritos a repetir el título en tierras árabes, también contestó sobre una de sus estrellas, Karim Benzema. El delantero del Real Madrid encendió algunas alarmas por molestias físicas, pero según el coach “no hay de qué preocuparse” a pesar de que admitió que “tuvo dos problemas físicos con los que lidiar”.

En cuanto al armado de la defensa, Deschamps confirmó que durante la Copa del Mundo el campeón jugará con una línea de cuatro. “Hicimos muy buenas cosas con el sistema de tres defensores, pero también tuvimos dificultades. Estábamos muchas veces desequilibrados”, reconoció para continuar con el concepto: “Sé muy bien que para rendir al máximo en una gran competición, tienes que ser sólido defensivamente. Habrá que defender bien, y defender mejor, pero no en detrimento de la ofensiva. Tomo esta opción porque estoy convencido que es lo más adecuado”.

Karim Benzema, una de las estrellas que tendrá el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Otra de las consultas que molestó un poco al seleccionador galo fue sobre la gestión de minutos de las grandes estrellas que debe administrar en el equipo. Sobre todo en la delantera con nombres de peso como Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kingsley Coman y Benzema, entre otros. “Sé cómo empezaremos el Mundial, siempre que no pase nada malo. Lo ideal es poner a todos los jugadores en la mejor posición. Pero puede haber algunos pequeños cambios”, aventuró.

Por otra parte, sobre la posición en el campo de Griezmann -integrante del equipo campeón del mundo en Rusia 2018- como un volante más, Deschamps definió: “Antoine está en un rol ofensivo pero tiene esa capacidad de tener un gran volumen de juego, incluso cuando no es ofensivo. Eso no evita que regrese muy atrás, a veces demasiado para mi gusto. En su club también lo hace. Por momentos cambia de posición, se encuentra en un triángulo en el medio del campo, no le supone ningún problema. Es un equilibrio a encontrar”.

En cuanto a las ausencias por lesión de los mediocampistas campeones N’Golo Kanté y Paul Pogba, el entrenador admitió que serán un problema, pero que Francia seguirá siendo candidata al título: “Hay dificultades, tenemos dos bajas importantes. Estamos en una situación complicada pero es igual para todos los equipos. Hay muchas lesiones, ayer de nuevo con (Sadio) Mané (Senegal). Tengo confianza en este grupo y estoy seguro de que hará todo lo posible para luchar. Tendremos que ser minuciosos. Pero estaremos allí. Tenemos un estatus, pero eso no nos da garantías. Soy siempre de una filosofía positiva. La energía, la determinación, están ahí”.

Los 25 convocados por Francia para el Mundial de Qatar:

Arqueros: Alphonse Areola, Hugo Lloris y Steve Mandanda.

Defensores: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano y Raphaël Varane.

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Jordan Veretout.

Delanteros: Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Christopher Nkunku.

