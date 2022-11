¿Viaja a Qatar? Mourinho dejó más dudas que certezas sobre la chance de que Paulo Dybala pueda reaparecer en el último partido de la Roma antes del Mundial

José Mourinho junto a Paulo Dybala en el triunfo de la Roma. La Joya se recupera contra reloj de su desgarro para estar en Qatar 2022 (Getty Images)

Una de las grandes dudas de la lista que prepara Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022 pasa por saber si Paulo Dybala estará en condiciones físicas de llegar a la cita máxima que arrancará el 20 de noviembre en el país del Golfo. El jugador de la Roma se está recuperando de un desgarro en el recto femoral izquierdo y no fue convocado por el entrenador portugués, José Mourinho, para el duelo ante Sassuolo por la fecha 14 de la Serie A.

Al ser consultado en conferencia de prensa por el estado de La Joya, Mou fue contundente: “No sé si tiene que jugar el domingo (ante Torino) para poder ir al Mundial. No sé si debería. No sé si jugará el Mundial con más confianza. Lo único obvio es que los jugadores que van al Mundial, en la última semana, sobre todo en el último partido, están más del otro lado que de este. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino”.

Sobre las chances que el delantero cordobés pueda llegar recuperado a Qatar, el portugués agregó: “Es difícil de decir. No sé cuál es su relación con la AFA o con su entrenador Scaloni”.

De esta manera, Mourinho no terminó de aclarar si tendrá en cuenta a Dybala el próximo domingo 13 de noviembre en el Estadio Olímpico ante Torino, un día antes que venza el plazo que exige la FIFA para presentar a los 26 convocados. El ex Instituto de Córdoba y Juventus se lesionó el 11 de octubre tras patear un penal en el partido contra Lecce y, en aquel momento, su DT había anticipado que no podría regresar a las canchas hasta 2023.

Paulo Dybala espera regresar este domingo a la Roma para sumar minutos de cara al Mundial (REUTERS/Alberto Lingria)

Lo cierto es que Scaloni lo incluyó en la lista preliminar y que el propio futbolista comenzó un plan de recuperación a contrarreloj para poder estar. El futbolista de 28 años “ha intensificado su trabajo tanto en el gimnasio como en el césped”, según contó el diario italiano Corriere dello Sport y estaría recuperado, a la espera de algunos minutos dentro del campo para llegar con algo de ritmo.

Resta esperar al domingo si el argentino reaparece en la nómina de convocados de la Roma para poder abonar la ilusión de ocupar un lugar en la nómina final que buscará alzar la Copa del Mundo en Qatar.

Los números de Paulo Dybala en la Roma

La Joya jugó 11 partidos con la camiseta de la Loba contando Serie A y Europa League, anotó 7 goles y repartió 2 asistencias. Solamente no fue convocado una vez (ante Atalanta) y el resto de los encuentros ha sido titular. Desde su lesión en el muslo, se perdió 8 partidos.

