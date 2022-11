Gales anunció la lista de citados para el Mundial de Qatar: la llamativa prohibición que el entrenador le impuso a Gareth Bale

Robert Page, entrenador de la selección de Gales, charla con Gareth Bale en el entrenamiento del equipo (Reuters/Paul Childs)

Horas antes de anunciar la lista de convocados para el Mundial de Qatar, el seleccionador de Gales, Robert Page, tomó una drástica decisión que involucra nada menos que al capitán del equipo y máxima figura, Gareth Bale.

El DT quiere que sus dirigidos estén cien por ciento enfocados en la competición a la cual regresan tras 64 años (el único Mundial que jugó0 fue el de Suecia 1958) y le prohibió al experimentado futbolista de Los Ángeles Galaxy que realice una de sus actividades favoritas y que le quita el estrés.

“Estamos aquí para hacer un trabajo. Así que no habrá golf”, expresó Page en declaraciones recogidas por el diario As de España. De esta manera, el pasatiempo preferido del ex Real Madrid y Tottenham quedó vedado. Por otra parte, el entrenador también dio de baja el plan original que incluía al menos un partido de golf durante el Mundial. “Fui al club de Doha, pero oscurece a las cuatro en punto. Lo miramos, pero hay otras cosas que podríamos hacer, así que no tendremos la oportunidad de jugar”.

No es la primera vez que los directivos de la Asociación Galesa de Fútbol le bajan una línea de conducta al volante de 33 años. Durante la Eurocopa de 2021, el titular de la FAW, Jonathan Ford, pidió a los jugadores que no arriesguen su estado de salud por practicar golf: “Sabemos que no pueden estar entrenando todo el día, también tienen que entretenerse pero hay que tener cuidado”.

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale. EFE/ Chema Moya/Archivo

Gales, que llegó a su segunda Copa del Mundo clasificando en el repechaje de Europa tras derrotar a 1-0 a Ucrania, debutará el lunes 21 de noviembre a las 16 horas frente a Estados Unidos en el Grupo B, que comparte con Inglaterra e Irán.

La lista de Gales para el Mundial de Qatar.

Arqueros: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United)

Defensores: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes, cedido por el Tottenham Hotspur), Chris Mephan (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, cedido por el Chelsea) ), Chris Gunter (Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

Mediocampistas: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Niza), Rubin Colwill (Cardiff City)

Delanteros: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, cedido por el Leeds United) (Reporte de Hritika Sharma en Bengaluru, edición por Ed Osmond).

