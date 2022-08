Lisandro Martínez volvió a ser figura en el Manchester United: las estadísticas de su gran actuación ante Southampton

Lisandro Martínez fue figura del Manchester United ante Southampton

No fue un inicio fácil el que tuvo Lisandro Martínez en el Manchester United pero eso ya es cosa del pasado. Después de un comienzo lleno de críticas, el defensor argentino ha vuelto brilla para que su equipo derrote por 1-0 al Southampton en el marco de la Fecha 4 de la Premier League. Por segunda jornada consecutiva, Licha ha sido elegido el Man of the Match (Mejor jugador del partido) y demostró que puede ser importante para el resurgimiento de los Diablos Rojos.

Lisandro, quien fue muy juzgado en su llegada a Inglaterra debido a su 1,75 metros de altura, cayó a sus detractores con otra gran performance. Ya había tenido un papel muy destacado en el triunfo ante Liverpool de la semana pasada y se mantuvo en ese alto nivel este sábado contra los Saints.

“Gigante”, escribió el United en una publicación con una foto de Licha Martínez en su cuenta oficial en español de Twitter. Un claro mensaje a quienes lo criticaron por su estatura. Además, lo eligieron como figura en el sitio oficial de su club con un 44% de los votos, por delante de Bruno Fernandes (27%) y Diogo Dalot (6%).

El Manchester United elogió a Lisandro Martínez en sus redes sociales.

“Estuvo bajo mucha presión después del primer gol del United, pero lo resistió bien y limitó a Adams a muy poco durante toda la tarde”, apuntó el Daily Mail, que le puso 8 puntos a su actuación. No obstante, el diario The Sun le puso 5 puntos a su rendimiento con el argumento de que “Varane lo rescató varias veces cuando los centros llegaron en el área”.

Pero las estadísticas del partido también avalan la enorme presentación de Lisandro en el St. Mary Stadium: jugó los 90 minutos, ganó el 100% de duelos (5/5), 61 toques, 48 pases, siete despejes y cuatro intercepciones. Lo más llamativo y destacable: no cometió ninguna falta pese a que fue un encuentro muy friccionado. También tuvo un 69% de efectividad en los pases. Y si bien fue de los partidos que menos preciso estuvo en la temporada (69% en pases y 16 posesiones perdidas) fue porque arriesgó bastante para impulsar la salida de su equipo.

El mapa de pases de Lisandro Martínez ante Southampton.

Según los números de Opta, el ex defensor de Newell’s se ha colocado como el mejor de su equipo en varios aspectos en este arranque de temporada. Ya es el mejor en recuperaciones (6.8)y duelos ganados (67%); además es segundo en despejes detrás de Varane (5.3) y tercero en efectividad en los pases (85%).

Los números de Lisandro Martínez en sus primeros partidos en la Premier League.

El United se llevó una importante victoria en condición de visitante gracias al gol convertido por el portugués Bruno Fernandes a los 54 minutos. El brasileño Casemiro, recién llegado del Real Madrid, hizo su debut al ingresar a los 79 minutos por el sueco Anthony Elanga, mientras que Cristiano Ronaldo también tuvo minutos (ingresó por Sancho a los 67). El argentino Alejandro Garnacho estuvo en el banco de suplente.

SEGUIR LEYENDO: