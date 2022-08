El entrenador del Manchester United reveló el motivo por el que Cristiano Ronaldo no formó parte del once titular en la derrota ante el Brighton

Cristiano Ronaldo ingresó en el segundo tiempo (Reuters)

El Manchester United dio su primer paso en la Premier League con una dura derrota frente al Brighton por 2-1 en el Old Trafford ante su gente. Un partido que generaba muchas expectativas por distintas cuestiones entre ellas la llegada del nuevo entrenador Erik Ten Hag y el presente del astro portugués Cristiano Ronaldo.

La primera noticia en la previa del encuentro fue que el luso no iba a formar parte del once titular e iba a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Durante el primer tiempo, además de mostrar lo que pasaba en el césped, las cámaras también captaron lo que sucedía afuera con el futbolista de 37 años.

Finalmente el ex Real Madrid ingresó a los 53 minutos y el equipo mejoró en ataque pero no fue suficiente para revertir el resultado. Después del pitazo final, el técnico neerlandés explicó el motivo de su decisión.

Cristiano Ronaldo ingresó a los 53 minutos por Fred (Reuters)

“Cristiano Ronaldo tenía diez días de entrenamiento con el equipo, demasiado poco para 90 minutos, esa es la razón por la que no lo pusimos de titular”, aseguró el ex DT del Ajax en la conferencia de prensa posterior a la derrota y agregó: “Esto toma tiempo. No podemos forzarlo después de una semana de entrenamientos, poco más de una semana ahora”.

“Tiene que recuperar su estado físico y este partido lo ayudó a hacerlo. Los 35-40 minutos que jugó hoy, más la semana (de preparación) que tendremos ahora. La semana que viene va a estar mejor”, consideró Ten Hag, que al mismo tiempo reconoció que con el ingreso del luso, “en la segunda mitad mejoramos en el mediocampo, con Christian Eriksen más atrasado y Ronaldo más arriba”.

Con respecto a la derrota, Ten Hag se lamentó: “No creímos en nosotros y cometimos unos errores que el rival nos castigó. Cometimos errores con el balón y errores de organización en la defensa. Tenemos que tomar lecciones y aprender rápidamente de ellas. El Brighton es un equipo decente, todos los cumplidos, pero miro a mi equipo y no deberíamos regalar dos goles fáciles”.

Ronaldo debutó con una derrota en la nueva temporada del Manchester United (Reuters)

El entrenador neerlandés tendrá un trabajo complicado por delante y está confiado en poder revertir la mala situación deportiva que atraviesa la institución: “Ya sabía que no iba a ser fácil construir algo, desarrollarlo. Esto toma tiempo, lo sé bien y también sé que en este trabajo no tienes tiempo, hay que rendir. Estamos conscientes de la situación.

Finalmente, se pronunció acerca del mercado de fichajes, el cual cerrará el próximo 31 de agosto: “Podríamos hacerlo mejor con los jugadores que teníamos en mente”. Recientemente trascendió el interés de los Red Devils por el mediocampista azulgrana Frenkie De Jong y por el francés Adrien Rabiot, hoy en la Juventus.





