Con Ronaldo en el banco de suplentes y un gol en contra de Alexis Mac Allister, el United debutó en la Premier League con una derrota

Después de protagonizar una pretemporada aceptable en la que de seis partidos disputados cayeron sólo en uno (contra el Atlético de Madrid), el Manchester United no pudo en su debut en la Premier League frente al Brighton & Hove Albion al caer por 2-1 de local.

El conjunto del nuevo entrenador neerlandés Erik Ten Hag comenzó con el pie izquierdo su camino por el campeonato local y la derrota no hizo más que acrecentar la polémica que rodea a la institución sobre el presente de Cristiano Ronaldo, que empezó mirando el partido desde el banco de suplentes.

El astro luso fue testigo de cómo el equipo visitante se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista alemán Pascal Grob abrió el marcador entrando por detrás.

Tras el duro golpe, nueve minutos más tarde llegó otro baldazo de agua fría cuando el jugador de 31 años amplió el resultado ante un United perdido dentro de su cancha.

Cristiano Ronaldo ingresó en el segundo tiempo (Reuters)

La presencia del defensor internacional argentino Lisandro Martinez no fue suficiente para contrarrestar el ataque del equipo rival, mientras que en la ofensiva las llegadas de Bruno Fernandes y Christian Eriksen (nuevo fichaje Red Devil) no acarrearon peligro. Mientras esto sucedía, en la banda ya calentaba CR7.

En el complemento, el United no logró levantar cabeza y las esperanzas estaban puestas en el ingreso del astro luso quien finalmente entró a los 52 minutos reemplazando al brasileño Fred.

Con más presencia en el área rival gracias a la experiencias del ex Real Madrid, los locales tuvieron un par de chances hasta que finalmente a los 67, tras un tiro de esquina, la pelota impactó en el mediocampista argentino Alexis Mac Allister para que se produjera el descuento, sin embargo el tanto en contra no fue suficiente para rescatar puntos en Old Trafford.

Cabe mencionar que sobre el final, Erik Ten Hag decidió darle minutos al joven de 18 años, Alejandro Garnacho, que poco pudo hacer con un resultado prácticamente sentenciado.

La primera victoria del Brighton en el estadio de Manchester intensificó la polémica que gira en torno al presente de Ronaldo en la institución, después de una pretemporada en la que estuvo ausente casi por completo y con rumores de una posible salida que aún continúa en el radar (el 1 de septiembre cierra el libro de pases).

El portugués regresó el fin de semana pasado en el amistoso contra el Rayo Vallecano (1-1), pero dejó el estadio antes de que finalizara el choque. El técnico neerlandés, Ten Hag, calificó de inaceptable esa decisión, al igual que otros jugadores que actuaron de la misma manera, aunque señaló que no iba a implementar castigos.





SEGUIR LEYENDO