PSG prepara un golpe de timón: la lista de diez futbolistas “indeseables” que no viajaría a la gira por Japón

Mauro Icardi, uno de los nombres de peso que podría no viajar a Japón a la pretemporada del PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Paris Saint Germain, luego de otro duro revés al ver cómo se desvanecía su ilusión de conquistar la Champions League al caer en los octavos de final a manos del Real Madrid, tomó la fuerte decisión de iniciar una importante renovación dentro del fútbol profesional del club.

Los mandatarios apostaron por la salida del director deportivo brasileño Leonardo y del entrenador argentino Mauricio Pochettino para apostar por el portugués Luis Campos para manejar el mercado de pases y por el francés Christophe Galtier para calzarse el buzo de DT. Además, Antero Henrique volvió a la institución (supo ser el director deportivo) para ayudar a colocar en otros equipos a los futbolistas que figuran dentro de la lista de prescindibles.

Según informa L’Equipe, dentro del PSG existe “la fuerte voluntad de reducir la plantilla” y que el conjunto de la capital francesa estudia dar un fuerte mensaje antes de este fin de semana, cuando tome el vuelo rumbo a Japón para iniciar una gira de amistosos en ese país (disputará tres partidos entre el 16 y el 25 de julio). 10 jugadores son los que se encuentran en la mira.

“Casi todos los jugadores ‘indeseables’ deberían permanecer en suelo francés”, advirtió el rotativo francés; aunque luego remarcó que aún quedan uno o dos casos por decidir (sin incluir a los juveniles) y que igualmente se podrían subir al avión rumbo a tierras niponas. La idea de la dirigencia es contar con un equipo levemente superior a los 20 nombres. “Esta decisión de despedir a los jugadores con los que ya no cuenta el PSG confirma el deseo del trío Christophe Galtier - Luis Campos - Antero Henrique de hacer una gran selección en la plantilla este verano. Los jugadores están advertidos”, añadió. No es la primera vez que un medio de ese país se refiere a los jugadores prescindibles con este controvertido término, ya que días atrás Le Parisien también advirtió que había una nómina de “indeseables”.

Georginio Wijnaldum, otro de los jugadores que busca desprenderse el PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

Uno de los más apellidos más rutilantes en esa hoja es el del argentino Mauro Icardi, quien en la última temporada no obtuvo la continuidad que anhelaba y sus números bajaron considerablemente al marcar 5 tantos en 30 presentaciones. Aunque el rosarino dejó en claro que su idea es la de continuar, la dirigencia busca hacer caja con sus goles. En las últimas semanas fue sondeado por equipos de la Premier League y la Serie A, donde se destacó con las camisetas de Sampdoria e Inter.

Otro caso llamativo es el del neerlandés Georginio Wijnaldum, quien recaló hace solo una temporada tras quedar libre del Liverpool. Pese a ser una de las figuritas más deseadas en ese momento en Europa, el volante nunca encontró su lugar bajo la dirección técnica de Pochettino y ahora podría marcharse. También se destaca la figura del alemán Julian Draxler, quien puja por un lugar dentro de la selección de su país para disputar el Mundial de Qatar 2022.

El resto de la nómina la integran el lateral francés Layvin Kurzawa (29 años, contrato hasta junio de 2024), el mediocampista español Ander Herrera (32, junio del 2024), el volante francés Eric Junior Dina Ebimbe (21, junio de 2023), el mediocentro brasileño Rafinha (29, junio del 2023), el arquero español Sergio Rico (28, junio del 2024), el mediocampista senegalés Idrissa Gueye (32, junio del 2023) y el marcador central senegalés Abdou Diallo (26, junio de 2024).

Un dato que no pasó inadvertido es que el mediocampista argentino Leandro Paredes, quien se perdió el cierre de la temporada pasada por tener que operarse, ya no aparece mencionado como una de las caras que dejará el club cuando todo hacía prever que se marcharía.

“Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección deportiva. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices. Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado de la fuerza laboral para que todos puedan participar en esta temporada”, había advertido Galtier el día de su presentación en una de las pocas medidas que dejó al descubierto sobre su planificación sobre el mandato que encabeza.





