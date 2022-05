¿Se rompe el tridente del PSG?: Neymar, otro de los señalados tras la renovación de Kylian Mbappé

Desde Francia aseguraron que el PSG podría poner en la lista de transferibles a Neymar (Reuters)

La renovación de Kylian Mbappé revolucionó la capital francesa y despertó todo tipo de rumores, siendo el más resonante el futuro de Neymar dentro del plantel. Así lo confirmó el periódico galo L’Equipe al asegurar que el PSG estaría abierto a escuchar ofertas por el brasileño, jugador por el cual pagó 222 millones de euros, transformándolo en el más caro de la historia.

“Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé”, destacó el medio en cuestión.

El arduo trabajo que realizó el presidente Nasser Al Khelaifi para retener al astro francés, sumado a sus declaraciones durante la rueda de prensa que se llevó a cabo ésta semana, en la que reconoció que es “el mejor jugador del mundo”, dejaron en evidencia que el proyecto deportivo cambió de dirección y hoy los focos apuntan solamente al oriundo de Bondy.

La renovación de Mbappé podría traer consecuencias (Reuters)

Sobre ello se pronunció el propio Neymar, quien fue entrevistado después de participar en la fase final del torneo Neymar Five organizado y patrocinado por Red Bull en Qatar. “Es muy cierto, por mi parte quiero quedarme en el PSG (sonrió). Después nadie me dijo nada, pero por mi parte está claro que quiero quedarme”, aseguró en diálogo con Oh My Goal.

A su vez, el entorno del astro brasileño le confesó a L’Equipe que, “nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que Neymar estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos”.

Estas declaraciones hicieron referencia a la fuerte presión que realizó la entidad parisina para lograr que el ex Barcelona estampara su firma en el nuevo vínculo que lo une a la entidad hasta junio del 2025, con un año adicional.

Sin embargo, desde Francia remarcaron que el PSG no se cerrará a escuchar ofertas como sí lo hizo en años anteriores, sobre todo cuando el cuadro azulgrana intentó ficharlo para que volviera a compartir equipo con Messi en Catalunya.

Messi, Neymar y Mbappé compartiendo equipo ésta temporada fueron la sensación del fútbol mundial (Reuters)

Los rumores sobre su situación de mercado llegaron hasta España. Allí, el presidente del Barcelona también fue consultado por ese tema y no dudó en contestar: “¿A quién no le gusta Neymar? Es un jugador excepcional”, reconoció en una entrevista con L’Esportiu.

“Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el PSG, han firmado casi su esclavitud. Todos estos jugadores para volver algún día al Barça tendrían que venir libres porque no estamos en disposición de hacer una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Es más, ni aunque tuviésemos el dinero lo haríamos, sería una irracionalidad”, añadió.

No es un secreto que desde la llegada de Lionel Messi, el brasileño quedó en un segundo plano dentro de la institución. Al mismo tiempo, también perdió terreno con la gran temporada de Kylian Mbappé, tanto en la cancha (el francés marcó 39 goles por 13 de Ney) como en la grada (fue el más ovacionado, mientras que Neymar volvió a ser abucheado en varias ocasiones).

Eso, sumado a las últimas declaraciones de Ángel Di María como jugador del PSG, en las que confesó que le dijo a Messi que, “a partir del próximo año, tiene que pedir la 10 y que la 11 la agarre Ney porque él es el mejor del mundo”, terminaron de definir los roles del actual tridente.

Habrá que ver qué deparará el próximo mercado de transferencias que comenzará el 1 de julio. Como ya quedó demostrado en reiteradas ocasiones durante los últimos años, las sorpresas están a la orden del día y cualquier cosa puede pasar.





