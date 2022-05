“Fue una decisión difícil para mí”: la conferencia de Mbappé y el presidente del PSG tras firmar la renovación de contrato

Finalmente, Kylian Mbappé seguirá vistiendo los colores del PSG después de firmar la renovación de su contrato hasta el 2025. El astro francés, que se iba a convertir en agente libre a partir del 30 de junio, terminó rechazando los cantos de sirena provenientes de Madrid y decidió continuar con su aventura en París.

Así lo anunció oficialmente después del último partido de liga, el cual se saldó con una goleada por 5-0 al Metz. El joven futbolista de 23 años fue ovacionado por todos los aficionados que acudieron al Parque de los Príncipes: “Tengo la convicción de que puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene todos los medios para rendir al más alto nivel. Estoy también muy feliz de poder seguir jugando en Francia, el país que me vio nacer, crecer y desarrollarme profesionalmente”, aseguró tras marcar un doblete.

Para entender lo que sucedió la entidad parisina presentó una rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio del Parque de los Príncipes en la que Mbappé y Al Khelaifi contestaron preguntas relacionadas al tema.

Al Khelaifi: “Es muy importante para el equipo y para los chicos. Que se quede Mbappé demuestra que su sueño era estar aquí y seguir ganando títulos en París. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo y con él seguiremos en busca de nuevos objetivos: ganar, ganar y ganar”.

Mbappé: “Fue una decisión difícil de tomar para mí. Yo sabía que tenía que hablar de esto, pero tenía que tomarme mi tiempo para ello. Aún así, sabía que la presión no estaba sobre mí y yo lo que he hecho es refugiarme en mi fútbol”.

“Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Todo el mundo sabe que quería irme antes porque era la mejor decisión en todo momento, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más cosas aquí”.





Horas después de extender su vínculo con el PSG, Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje en el que se mostró agradecido a Florentino Pérez, presidente del club blanco, y subrayó que será el “primer aficionado” madridista en la final de la Champions League del próximo sábado ante el Liverpool.

El jugador parisino afirmó que se siente “afortunado de ser el deseo de una institución” como el Real Madrid, aunque insistió en su felicidad por poder continuar jugando en Francia: “También quería agradecer sinceramente al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que tuve de ser el deseo de una institución así”.

“Soy consciente de su decepción. Seré su primer aficionado en la final de la Liga de Campeones, en París. En casa”, añadió el jugador galo. “Estoy muy contento de poder seguir jugando en Francia, el país donde nací, crecí y me desarrollé. Y que me da la oportunidad de perseguir mis sueños”, subrayó.

LA CARTA COMPLETA DE MBAPPÉ

Desde muy joven, en lugar de soñar mi vida, prefiero vivir mi sueño.

Es a la vez una elección, un principio y un privilegio. Desde muy joven, traté de avanzar de desafío en desafío. Desde muy joven he ido construyendo un camino hacia las cumbres, sean las que sean, pero siempre cuidando de respetar una línea de conducta, un marco y demás.

Desde muy joven me ha impulsado la misma pasión y la misma ambición. A veces eso me cuesta algunos malentendidos, pero asumo esta franqueza que es mi cortesía para conmigo. Hoy quería anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain.

Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo dentro de un club que se da todos los medios para conseguir lo más alto. Quisiera agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su capacidad de escucha y su paciencia.

También tengo un pensamiento para todos los seguidores del Paris Saint-Germain, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de cariño, especialmente en los últimos meses.

Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa.

Estoy muy feliz de poder seguir evolucionando en Francia, el país donde nací, crecí y florecí. Y eso me da la oportunidad de perseguir mis sueños.