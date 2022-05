Ibai Llanos reveló una inédita anécdota del Kun Agüero en su primer entrenamiento con el Barcelona

El reconocido streamer Ibai Llanos contó detalles de una divertida situación del Kun en España

La carrera de Sergio Agüero dio un giro total a fines del año pasado cuando una inesperada arritmia lo sacó definitivamente del fútbol. Pero, semanas antes de la triste noticia, el Kun había arribado a Barcelona listo para una nueva experiencia después de haberse ido por la puerta grande del Manchester City. En sus primeras prácticas con la camiseta blaugrana, el argentino tuvo un encuentro con un compañero de plantel con el que protagonizó una divertida confusión.

“El día de la cena en la casa de Messi. El Kun acababa de llegar a Barcelona. Entonces le estaban presentando a la gente y tal. Le estaban presentando a la plantilla y estaban también Jordi Alba y Busquets. Entonces el Kun empieza: ‘Che, estuve en el entrenamiento haciendo ejercicios con uno que es re alto. Debe ser un delantero que marca muchos goles. Esttuve con uno rubio y alto que no paraba de rematar. ¿Dónde juega?’”, contó el streamer Ibai Llanos entre risas en una de sus transmisiones en Twitch.

Luego de unos segundos de silencio, le explicaron quién era el misterioso compañero: “Claro, Sergio se pensaba que era delantero. Hasta que Jordi le dice, ‘Kun, ese era Neto., el portero suplente’”. A pura risa, el influencer español buscó explicar mejor la situación para justificar la equivocación de argentino. “Estaba el Kun haciendo ejercicios y no conocía a nadie. Este es re alto y se pensó que era delantero. Es que es increíble. Hay que poner en contexto, recién llegaba a Barcelona, estaba conociendo a sus compañeros. No sé si de hecho era el primer entrenamiento del Kun en el Barsa. Capaz el segundo. Porque esto es de principios de agosto”, cerró.

Agüero tuvo una divertida confusión en uno de sus primeros entrenamientos con el Barcelona (Foto: Reuters)

Poco tiempo después, el 30 de octubre de 2021, ocurrió el triste altercado que alejó a Agüero del fútbol. Fue la última vez que jugó un partido a nivel profesional, luego de padecer una arritmia cardíaca en medio del duelo contra el Alavés en el Camp Nou. “Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”, relató hace algunos meses el ex futbolista en el El Hormiguero de Antena 3.

Y recordó el momento exacto en el que su cuerpo dijo basta: “Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”.

Actualmente, el Kun disfruta de su nueva vida lejos de las exigencias físicas y apunta a competir en golf. Además, de la mano de la organización Krü Esports que él mismo creó, sigue profundizándose en el mundo de los streams y los deportes electrónicos.

