Sergio Agüero dio nuevos detalles sobre el chip que le colocaron en el corazón y reveló que apuesta a dedicarse a otro deporte: “Quiero jugar torneos”

El Kun reapareció en Twitch y charló con sus seguidores

El presente de Sergio Agüero está cada vez más lejos del fútbol, por eso se concentra en realizar las actividades que disfruta. El Kun encontró nuevas pasiones en su faceta de streamer y en el golf, dos hobbys que realiza seguido. Sin embargo, sus seguidores siguen preguntándole por su retiro del FC Barcelona y del chip que tuvieron que ponerle en el corazón para controlar la frecuencia cardíaca. En otra de sus transmisiones en su canal de Twitch, el ex jugador volvió a responder las preguntas de los fanáticos.

“Bien. Pero me molesta de vez en cuando. Porque el otro día hice un movimiento raro y me tocaba acá y me molestaba. Pero creo que está bien. Por ahora el médico no me llamó y quiere decir que está funcionando. El tema es que yo no sé si cuando me estoy por morir el chip funciona. Imagino que sí, que si me estoy por morir le debe funcionar el chip como ‘che, se está muriendo’. No sé qué harán. Estoy en Miami y el doctor en Barcelona. No sé qué mandará, unos aviones raros para que llegue acá ¿Volver a jugar? No lo sé todavía”, explicó el surgido en Independiente.

El Kun ya se mostró jugando al golf de manera pública

Y agregó cuando le consultaron si le gustaba el automovilismo: “Me encanta la Fórmula 1. Si me dicen de pilotear, piloteo. Pasa que ahí sí se me acelera el corazón, ¿no? Seguramente”. Por otro lado, se detuvo a explicar el deporte al cual está perfeccionando. “Gente, empecé entrenamiento. Voy todos los días literal a las ocho de la mañana a practicar golf. A las 9.15 entreno y juego nueve hoyos. Ayer jugué 18, así que todos los días estoy practicando golf. Ya tengo ahí el movimiento aceitado. Mañana por ahí juego 18 hoyos”.

De manera sorpresiva, reveló que apunta a competir: “Le estoy metiendo porque quiero llegar a... no ser profesional pero lo voy a intentar para jugar torneos. Ese es mi objetivo. No ahora, quiero entrenarme un año entero todos los días a las 8 de la mañana y practicar dos o tres horas por día”.

Para cerrar, hizo una reflexión con su nueva pasión. “Che es caro el golf. Ahora entiendo por qué son chetitos. No es que son viejos chetitos, unas pelotitas de mierda que compré... compré 12 pelotitas, jugué 18 hoyos y en las dos veces que salí al campo las perdí todas. Y me salió 80 dólares. Con lo que salen cuando se van al agua deberían volver para que no se pierdan. Me gasté 500 dólares en una semana por las pelotitas. Aparte hay 20 mil pelotitas”, concluyó.

