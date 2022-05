El calendario de Argentina de cara al Mundial de Qatar: cuáles son los posibles amistosos ante la falta de rivales

El cornograma europeo ha complicado la planificación de amistosos ante rivales de jerarquía (Reuters)

Ellos también están sorprendidos. Habituados al orden y a la planificación en el fútbol europeo, los jugadores de la selección argentina e incluso los integrantes del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni no salen del asombro. El último jueves, incluso, una de las personas más cercanas al entrenador se preguntó -en diálogo con Infobae- cómo podía ser que no estuviera totalmente definida la inminente gira por Europa, esa que tendrá como punto de atracción principal a la final de la Finalissima frente a Italia que se celebrará el miércoles 1 de junio en Wembley. “Hubo demasiadas idas y vueltas en la organización del viaje a Europa y ese tipo de cosas no ayudan”, reconoció la fuente ante una consulta puntual sobre cómo tomaban ellos las alteraciones en la planificación del trabajo del seleccionado.

En efecto, en la medianoche de este viernes, todavía no estaba confirmado oficialmente el amistoso del 6 de junio ante Israel, en Haifa. “Aunque parezca increíble, nosotros tampoco lo tenemos confirmado. Es algo probable pero todavía no es seguro porque hay cuestiones burocráticas que no se terminan de cerrar”, comentó el informante, cercano a Scaloni.

Con todo, el Departamento de Selecciones de la AFA diagramó la logística para la inminente gira contemplando la disputa de dos partidos en la ventana FIFA de junio: la promocionada “Finalissima” frente a Italia y el posible amistoso contra Israel.

Por eso, el plantel se encontrará el próximo lunes en Bilbao para realizar una preparación de una semana antes de viajar a Inglaterra el 31 a la mañana para el choque contra los campeones de Europa en el estadio de Wembley, el 1 de junio a las 16.45 hora argentina. En principio, Scaloni había planificado la preparación previa en el campo deportivo del Watford, en las afueras de Londres. Sin embargo, surgieron dificultades para confirmar los entrenamientos en ese lugar y el último lunes se resolvió la “mudanza” para prepararse en España, más precisamente en el predio del Athletic Club de Bilbao. Allí, la selección argentina permanecerá desde este lunes y hasta el 31, día en el que viajarán a Londres para esperar la final contra el campeón europeo.

En su última presentación, la Argentina empató 1 a 1 ante Ecuador por el cierre de las Eliminatorias (Reuters)

Tras jugar frente a Italia, la idea es regresar a Bilbao hasta el 5 de junio y ese día volar hacia Haifa para el amistoso que se jugaría el 6 contra Israel. En Inglaterra, el grupo se alojará en The Groove, un hotel ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la capital inglesa.

Si estos cambios no le agradan al cuerpo técnico, lo mismo ocurre con los futbolistas, que por lo bajo se muestran sorprendidos por la ausencia de una planificación ordenada. Un ejemplo de ello: uno de los referentes del seleccionado se comunicó días atrás con un periodista de su confianza que vive en Europa para preguntarle si era cierto que todavía no estaba completamente cerrada esta inminente gira.

Estas desprolijidades se chocan de frente con el presente de un equipo que ostenta un invicto de 31 partidos, la racha vigente más larga a nivel selecciones, y que el año pasado viene de conquistar la Copa América al ganarle a Brasil, su clásico rival, y nada menos que en el Maracaná, después de 28 años sin títulos a nivel mayores.

El plantel argentino compartirá dos concentraciones antes del Mundial que se jugará en Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre: la que se viene en Bilbao y otra en la ventana FIFA de septiembre (del 19 al 27 de ese mes). Por ahora, para septiembre hay una sola certeza: el 22 deberá jugarse ante Brasil el partido suspendido el 5 de septiembre de 2021 en San Pablo. Argentina recurrió al TAS para que no se dispute el partido, pero el Tribunal Arbitral del Deporte todavía no se expidió y por eso todavía rige la determinación de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de que el partido se celebre el 22 de septiembre en estadio y horario a designar. La Confederación Brasileña de Fútbol deberá determinar el 22 de junio a más tardar dónde se jugará el clásico.

En esa ventana de septiembre, Scaloni pretende jugar también un amistoso para que el equipo sume rodaje antes del Mundial, en el que Argentina compartirá el grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. En principio, la AFA planifica que ese amistoso se juegue en alguna ciudad europea y con rival a confirmar.

Luego de eso, el plantel recién volverá a encontrarse una semana antes del comienzo del Mundial ya que todas las ligas europeas finalizarán siete días antes de Qatar 2022. Es posible que, ya en tierras árabes, el equipo tenga un último ensayo ante un conjunto de ese continente.

Argentina debutará en el Mundial el miércoles 22 de noviembre a las 7.00, hora argentina, ante Arabia Saudita en el mismo estadio donde se jugará la final: Lusail. Luego, el 26, a las 16, jugará frente a México, también en Lusail. Y cerrará su participación en la fase de grupos ante Polonia, el 30 de noviembre a las 16, en el estadio 974 de Doha.

SEGUIR LEYENDO: