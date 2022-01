La inesperada defensa de Karim Benzema a Lionel Messi: “El que lo critica, no entiende nada de fútbol”

Benzemá y Messi se conocen de sus enfrentamientos en España. Foto: EFE/Alberto Estevez/Archivo

Durante los últimos días en el mundo deportivo se volvió a poner en debate sobre la decisión que tomó Lionel Messi sobre su fichaje en el Paris Saint Germain. Algunos especialistas creen que La Pulga aún está lejos de su mejor versión futbolística. Y uno de esos es Jamie Carragher, ex futbolista inglés, quien ahora ejerce de comentarista en partidos de la Premier League para la cadena Sky Sports y reveló que el astro argentino le envió un mensaje luego de escuchar sus críticas.

Después de que el ex Liverpool mostrara su postura sobre la no elección de Cristiano Ronaldo ni Messi para el Balón de Oro, contó una imperdible anécdota. “Leo no está feliz conmigo para nada (...) Tuve un pequeño pop con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, porque no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Luego recibí un mensaje privado en Instagram de él. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro”, comentó Carragher.

En este contexto, el que ahora tomó postura fue Karim Benzema, gloria del Real Madrid y rival del rosarino durante sus días en el Barcelona. Sobre la llegada del crack argentino al club parisino, el delantero del Merengue comentó que “necesita un tiempo de adaptación” y que quienes lo critican “no han entendido nada”.

“No podemos criticar a Messi”, ensalzó el goleador que ha marcado 303 tantos en la Casa Blanca y que podría convertirse a este ritmo en el mayor goleador de la historia del club español. Para el francés, este es un objetivo alcanzable si hace en el terreno lo que debe. Además, habló de la salida de Cristiano Ronaldo del Santiago Bernabéu e indicó que ha aprendido mucho del portugués y que tras su partida ha trabajado “aún más”. “Mi calidad en el terreno no es nueva, sólo había que meter goles más decisivos”, comentó, Benzema y reveló que llevar el brazalete de capitán representa una motivación mayor cada día, porque debe dar el ejemplo. Durante el adelanto de la entrevista con Téléfoot, la leyenda internacional también habló sobre su relación con Antoine Griezmann y cómo se gestó su regreso a la selección francesa.

El galo prometió además seguir trabajando como en 2021 para tratar de ganar este año el Balón de Oro y se mostró orgulloso de su labor en el Real Madrid. “Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más”, dijo el francés, que en la reciente edición quedó cuarto puesto.

“El Balón de Oro debe ser para alguien que marca, hace marcar y que está presente en los momentos difíciles. Se deben dar muchas cosas, pero no soy yo quien da el trofeo”, lanzó el delantero, cuarto jugador de la historia del Merengue en la lista de máximos artilleros.

Con relación a su presente, el francés manifestó que está feliz en la capital ibérica por el presente individual y colectivo que atraviesa el conjunto que lidera Carlo Ancelotti. “Me siento como en casa. España es un gran país, la gente es perfecta, el modo de vida es perfecto, todo es bueno para mí”, elogió el experimentado jugador de 34 años, que llegó al club capitalino en 2009.

Su idea cuando aterrizó en la institución era estar “quince o veinte años y ganar títulos porque es el mejor club del mundo”. En la entrevista, rodada en un hotel del madrileño barrio de Salamanca y dividida en dos partes, Benzema también se refirió al futuro enfrentamiento ante el París Saint Germain del 15 de febrero, por los octavos de final de la Champions League. “Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro adversario, pero estamos preparados”, subrayó sin antes comentar el diálogo que mantuvo con su compañero de selección Kylian Mbappé: “Va a ser especial jugar contra él y contra Messi. Creo que va a ser un buen partido”, concluyó.

