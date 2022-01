Ángel Di María, íntimo: las críticas al PSG y la adaptación de Messi al vestuario

El Fideo es una de las figuras centrales en la aclimatación de la Pulga en París

Paris Saint Germain es el cómodo líder de la Ligue 1 y se encuentra en los octavos de final de la Copa de Francia (chocará ante Niza) y entre los mejores 16 de la Champions League (se verá las caras contra Real Madrid). Sin embargo, producto de su enorme constelación de estrellas, su nivel colectivo se encuentra bajo la lupa luego de cada presentación.

El que no esquivó el tema de las críticas hacia el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue Ángel Di María, una de las principales figuras del elenco de la capital. En diálogo con la prensa del club, el Fideo fue claro: “Es difícil poder encajar a todos y formar rápidamente un equipo perfecto. Hay jugadores con muchísima calidad y todos los años llegan nuevos. Aunque tengas a los mejores del mundo, no es fácil cuando todavía no se conocen ni tienen la conexión. Después las cosas van a ir saliendo solas”.

“Este año arrancamos muy fuerte, con la mentalidad de volver a intentar ganar todo otra vez y tirar todos para el mismo lado. La liga francesa ha crecido mucho, todos los equipos te hacen grandes partidos. No es fácil, nosotros estamos teniendo un poco de suerte en los últimos minutos para marcar. Cuando no hay resultados es normal que aparezcan las críticas, pero nosotros tenemos que pensar en trabajar cada día al 100 por ciento, intentar ganar todos los títulos posibles y estar al mejor nivel”, añadió el ex Rosario Central.

El ex Benfica, Real Madrid y Manchester United también hizo foco en la adaptación de Lionel Messi, una de las grandes incorporaciones que hizo el PSG para esta temporada (también se sumaron (también sobresalieron los fichajes de Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum y Sergio Ramos). “Tener la conexión desde antes con Leo es importante porque lo conozco y sé dónde se posiciona normalmente, dónde busca el balón y dónde quiere la pelota para poder marcar o agarrar la pelota para hacer el uno vs. uno. Los movimientos de los demás compañeros hacen que los suyos sean diferentes. Poco a poco se va a ir encontrando mejor”, esbozó.

Lionel Messi y Ángel Di María, siempre juntos en el PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

“Intentamos ayudar cuando llegaron (Leandro) Paredes y Messi, darles consejos para que se adapten lo más rápido posible. Poder ayudar al que viene y que se sienta cómodo desde el primer día es importantísimo”, detalló.

El rosarino, que arribó a la institución desde los Diablos Rojos en la temporada 15/16, se convirtió en una de las grandes figuras del plantel e incluso hizo historia al convertirse en el máximo asistidor (acumula un total de 119 en 281 presentaciones). “Son cosas que me salen en su momento, no las pienso. Se me hace mucho más fácil picarla que definir a un costado. Me gusta mucho cuando estoy libre, cuando puedo ir a buscar la pelota. Igualmente, para mí, dar un pase decisivo es más importante que anotar un gol, me hace muy feliz. Es lo que me gusta y por eso intento más estar libre, llevarla para los delanteros y después poder asistir. Si marco, siento que la felicidad es solo mía, y si doy el pase, la satisfacción es doble. Acá había un récord de 103 asistencias y uno intentó superarlo”, admitió. Di María dejó atrás la marca que ostentaba el bosnio Safet Susic.

Por otra parte, Ángel también brindó detalles sobre cómo transitó el coronavirus: “No he tenido síntomas, solamente esperando que pasen los días en casa para volver a los entrenamientos. Mi último partido había sido el 22 de diciembre y poco a poco uno se va encontrando mejor, teniendo más ritmo y eso es importante”. Di María lleva disputados 17 encuentros esta temporada, en los que aportó 3 goles y 5 asistencias.

