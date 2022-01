En Francia eligieron al mejor equipo del mundo del 2021: dejaron afuera a Messi y Mbappé

Messi y Mbappé quedaron afuera del once inicial del 2021 en una votación en Francia (REUTERS/Craig Brough)

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain a mediados del 2021 fue, sin dudas, la transferencia del año en el mundo del deporte. Es que después de toda una vida vestido con la camiseta del Barcelona, club en el que ganó 35 títulos y se convirtió en el mejor jugador del mundo, su llegada a Francia generó una revolución pocas veces vista.

Una vez que se puso la camiseta N° 30 del PSG, el astro rosarino se junto con otras estrellas que tiene el equipo que dirige Mauricio Pochettino. Sólo por nombrar a los atacantes, hay que destacar el tridente que se formó junto a su amigo Neymar Jr. y Kylian Mbappé, la joya francesa que ya festejó el campeonato mundial con su selección en Rusia 2018.

Justamente, fue en las últimas horas que se dio a conocer una votación que provocó impacto en Francia y que tiene como protagonistas al argentino y al atacante galo. L’Equipe, el famoso diario local, reveló una votación interna en la que se eligió al mejor once inicial del 2021 para el medio que tiene el periódico, el sitio web y la cadena de TV. Y para sorpresa, ni Messi ni Mbappé fueron parte del equipo titular.

Según explicó el sitio en su página, los reporteros de fútbol del diario, el sitio y el canal L’Équipe eligieron cada uno, en orden de preferencia, cinco jugadores (para puestos con un solo titular, con 5 puntos para el primero, 4 para el segundo, etc.) o diez futbolistas (para puestos con dos titulares, con 10 puntos para el primero, 9 para el segundo, etc.).

El mejor 11 del mundo en 2021 elegido por L'Equipe

De esta forma, las categorías en las que se dividió la elección fueron: arquero, lateral derecho, lateral izquierdo, marcador central, volante defensivo, volante ofensivo y delantero. En ese sentido, Messi terminó en el puesto 7 de la votación con 184 puntos. El punta más elegido fue el polaco Robert Lewandowski (467, más votado), del Bayern Múnich, y en la segunda posición quedó el francés Karim Benzema (434). Detrás de ellos culminó Mbappé, con 428 unidades.

“Lionel Messi es sólo el séptimo en los votos de la redacción de L’Équipe entre los delanteros centro, víctima de la competencia de alto nivel en este puesto, y su semestre muy contrastado en París. La Copa América ganada durante el verano con Argentina no fue suficiente para el ex azulgrana, ya ausente en 2020 cuando estuvo en el once de forma ininterrumpida de 2008 a 2019″, remarcó el análisis del diario deportivo.

Hay que destacar que el único jugador del PSG elegido para el once titular fue el brasileño Marquinhos, capitán del conjunto parisino que marcha líder de la Ligue 1 y que espera por el enfrentamiento ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

¿Cómo quedó conformado el mejor equipo del mundo en 2021 para el medio francés? En el arco se posicionó Édouard Mendy, campeón de Europa con el Chelsea de Thomas Tuchel. La defensa quedó conformada de la siguiente manera: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ruben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG) y Theo Hernández (Milan).

En el caso del mediocampo, los lugares fueron ocupados por N’Golo Kanté y Jorginho (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Mo Salah (Liverpool), y en la delantero los mencionados Lewandowski y Benzema, los delanteros que eran grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, que finalmente fue entregado por séptima vez en su carrera a Messi.

Así quedó la votación, puesto por puesto

