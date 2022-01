Un ex PSG destrozó a Neymar con fuertes críticas: “Gana kilos sin parar, envejece y no tiene una forma de vida adecuada”

Neymar continúa recuperándose de una lesión (Reuters)

Mientras Neymar continúa de vacaciones en Brasil divirtiéndose con sus amigos entre fiestas y partidas de póker, desde Francia sigue ganando detractores. En este caso fue el ex jugador del PSG Jerome Rothen, quien lo atacó de manera contundente durante su programa Rothen S’enflamme que se emite por el medio galo RMC

El ex futbolista de 43 años apuntó directamente contra el ex Barcelona, quien continúa recuperándose de una lesión que lo apartó de los terrenos a fines de noviembre: “Es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma de vida adecuada”.

“¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?”, se preguntó Rothen y agregó: “Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías pones en riesgo todo”.

Neymar se mostró jugando al poker y de fiesta durante sus vacaciones en Brasil (IG / @neymarjr)

El ex mediocampista francés, que estuvo seis años en el PSG durante la década del 2000, consideró que, “es inaceptable por parte del club”, darle estos permisos al brasileño, quien ya tendría que haber regresado a París como todos los futbolistas, a excepción de Messi quien dio positivo por coronavirus en Argentina.

“Vuelvo a culpar al director deportivo porque maneja la dirección deportiva. Es él quien decide todo. Es él quien da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿Dónde estamos? ¡Es increíble!”, afirmó sobre Leonardo.

“A través de las tonterías de Neymar en las redes sociales como mostrarse jugando al póquer, las fiestas , el Año Nuevo... Ahora nos va a hacer videos en los que levanta pesas para decir que se está preparando para regresar con todo su apogeo en febrero”, ironizó Rothen sobre cuál sería su próximo posteo en las redes sociales.

Mbappé se convirtió en el jugador más destacable del tridente ofensivo del PSG (REuters)

El panorama futbolístico no es el mejor para el brasileño, cuya figura quedó opacada por el gran desempeño de Kylian Mbappé a lo largo de la primera mitad de la temporada.

Mientras el brasileño atraviesa su peor curso, marcando solo tres goles, dando tres asistencias en 10 encuentros y sin convertir en Champions, el delantero francés lleva trece (sin contar los cinco de la Copa de Francia) en la misma cantidad de partidos.

Neymar viene de pasar la Navidad en una nueva mansión de siete camas de 3.3 millones de dólares que compró cerca de Sao Paulo y para el 31 de diciembre, el jugador buscó algo más relajado a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores y se fotografió vestido de blanco para la ocasión dando a entender que todavía tiene un largo proceso para regresar a las canchas.





