Dani Alves regresa al Barcelona: el rol que Xavi Hernández quiere que cumpla dentro del plantel

El defensor se entrena para llegar bien en lo físico a su nuevo paso por el Barcelona

La era de Xavi Hernández en el FC Barcelona como director técnico arrancó y su objetivo es regresar al club a la línea ganadora que lo caracterizó durante las últimas décadas. Noveno en la tabla de posiciones de La Liga y segundo en el Grupo E de la UEFA Champions League con un partido fundamental frente al Benfica por delante, el ex volante pidió un inesperado refuerzo para que se sume a la plantilla de cara a los fundamentales partidos que tiene el blaugrana en el corto plazo.

Según confirmó el medio español Sport, Dani Alves volverá a ponerse la camiseta del cuadro culé. La dirigencia, liderada por Joan Laporta, está preparando el contrato que tendrá el lateral derecho de 38 años que viene de quedar libre del Sao Paulo por falta de pago por parte del club brasileño. Xavi dio el visto bueno y se espera que la próxima semana sea anunciado de manera oficial.

Durante el pasado, el zaguero se ofreció en varias oportunidades el volver al Barcelona si la institución en algún momento lo necesitaba. “Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme”, declaró Alves a Sport en su momento.

Dani y Xavi volverá a compartir equipo pero con el ex volante como entrenador (Foto: Getty Images)

Más allá de lo que pueda hacer dentro de la cancha, la llegada de Dani también sirve para agregar experiencia a un plantel joven y tener a un referente del puesto y de la época dorada del club en el día a día es algo que le sirve a Xavi. Además, al tener el pase en su poder no es necesario esperar a la ventana de transferencias para cerrar el acuerdo sino que simplemente hay que anotarlo en los registros de La Liga de España para que pueda comenzar a sumar minutos oficiales con los colores blaugranas.

Cinco años pasaron desde la última vez que Dani Alves se enfundó la camiseta culé. Ahora, con 38, el brasileño quiere seguir compitiendo al máximo nivel pensando en llegar con chances de ser convocado a la Canarinha de cara al Mundial de Qatar 2022, la que probablemente sea su última cita mundialista. Arrancará como segunda opción de Serginho Dest y levantará recuerdo a los nostálgicos cuando se pare en la última línea junto a Piqué y Jordi Alba, compañeros con los que ganó varios títulos.

En su cuenta personal de Instagram, el lateral se mostró a puro entrenamiento luego de tomarse un avión que lo dejó en la ciudad de Lisboa en Portugal. “¡Veo que muchos quieren ser y pocos pagan el precio! Si la vida fuera fácil no nacería llorando, pero como es justo, sigo trabajando”, redactó como epígrafe de una de las imágenes que publicó.

El lateral muestra en las redes sociales el esfuerzo previo a firmar un nuevo contrato

Será cuestión de que las partes se pongan de acuerdo en los últimos detalles del contrato para volver a ver a Dani con la camiseta que tanto triunfó. Aunque la dirigencia apunta que sume sus primeros minutos oficiales para 2022, Xavi lo quiere integrar a los entrenamientos diarios lo antes posible y quien dice si no sorprende hasta al mismo técnico y ex compañero en que está físicamente preparado para pisar la cancha antes de lo previsto.

