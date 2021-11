El llamado de Messi, las ofertas que rechazó del Barça y la propuesta que tuvo de Brasil: las frases más destacadas de Xavi como nuevo entrenador

Xavi Hernández firmó con el Barcelona hasta junio del 2024 (Reuters)

Finalmente sucedió lo que muchos fanáticos del FC Barcelona esperaban con ansias: Xavi Hernández regresó a su casa para convertirse en el nuevo entrenador. El legendario ex mediocampista llega al club con una misión muy complicada en lo que respecta a la situación deportiva que atraviesa el primer equipo.

Este lunes, el técnico de 41 años saltó al Camp Nou acompañado de Joan Laporta para firmar su contrato que lo une hasta junio del 2024 con la entidad azulgrana y posteriormente brindó una extensa conferencia de prensa en la sala de prensa Ricard Maxens, colmada de periodistas.

Además de hablar sobre cuál es su plan para revertir el mal momento en el que se encuentra el plantel, el ex técnico del Al Sadd reveló algunos detalles como el llamado de Lionel Messi, por qué rechazó las dos ofertas anteriores que tuvo del Barcelona y cuál fue la propuesta que tuvo desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Xavi llega como reemplazante de Ronald Koeman (Reuters)

Una de las primeras preguntas que recibió por parte de los periodistas acreditados de los distintos medios de Europa fue sobre la ausencia de Lionel Messi, quien en agosto dejó el club de sus amores para fichar por el PSG en medio de una crisis financiera dentro de la institución.

“Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club”, aseguró Xavi sobre La Pulga, con quien compartió 11 temporadas (de 2004 a 2015) y conquistó cuatro Champions, siete Ligas, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. “Sí, me ha sabido mal no entrenarlo, como a Eto’o o a Ronaldinho...”, agregó sobre la frustrada posibilidad de tenerlo bajo sus órdenes.

Con respecto a este tema, el histórico mediocampista culé sentenció: “No lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están”.

Xavi finalmente cumplió su sueño de dirigir al FC Barcelona. Sin embargo, pese a tomar la posta en una de las épocas más complicadas del club, el catalán afirmó que éste era su momento de hacerlo después de haber rechazado en hasta dos ocasiones la oferta para regresar.

“Las dos primeras veces que vino el Barcelona no era el momento. En enero no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como yo mismo, necesitaba más margen. Luego fue en verano (junio), había unas elecciones de por medio, y había mucha incertidumbre, no era el momento. Luego me llamó Jan (Laporta), que siempre lo he dicho que es el mejor presidente de la historia del Barça. Sé que es un hombre que va de cara, y ahora era el momento”, afirmó.

Con respecto a cómo se dio su salida del Al Sadd, fue el turno de tomar el micrófono para el presidente, que lo acompañó durante toda la rueda de prensa junto al vicepresidente Rafa Yuste y el director deportivo Mateu Alemany: “Llegamos a un acuerdo con el Al-Sadd y las dos partes pusimos de nosotros. Xavi y el club pusimos de nuestro parte para rescindir el contrato”.

“Teníamos un entrenador y merecía un respeto. Se lo había comentado a Xavi, y él siempre ha sido muy respetuoso con Koeman. Hasta que se dio el momento de hacerlo. La delegación del club que fue a Qatar logró que Xavi vienera. Me hubiera gustado ofrecerle un club y un equipo que funcione más fácil. Todos tenemos ganas de que todo le vaya bien”, concluyó.

Xavi Hernández tendrá la difícil tarea de devolver el buen juego y los resultados positivos al Barcelona (Reuters)

Entre otros frases que dejó sobre el estilo de juego y la idea que pretende imponer al equipo, también habló sobre la propuesta que tuvo por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol: “Sí que es cierto que me ofrecieron estar con Brasil. Primero iba a ser ayudante de Tite y después del mundial, iba a agarrar la selección, pero mi idea era venir al Barça”.

Finalmente, se mostró optimista con el futuro del equipo, sobre todo porque sabe que cuenta con talentos jóvenes a los que pretende ayudar para que destaquen: “Tenemos una generación espectacular de jugadores, pero son muy jóvenes. Cada partido es una final y hay que ayudarlos. Se tienen que sentir felices, Riqui, Ansu, Nico, Gavi, Mingueza...”





