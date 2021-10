Una leyenda internacional aseguró que Pochettino “tendrá una vida corta” en el PSG y arriesgó quién será su reemplazante

A pesar de los resultados, la producción del PSG no convence a los simpatizantes

A pesar de los resultados, la producción del PSG no conforma a los simpatizantes. Con la cartelera más codiciada de Europa y la potente ofensiva compuesta por Messi, Neymar y Mbappé, el conjunto de la capital francesa no convence y muestra falencias en cada presentación.

En las últimas horas, el ex jugador del seleccionado italiano y del Real Madrid, y campeón con el Milan, Antonio Cassano, aseguró que el entrenador Mauricio Pochettino no durará mucho en el cargo y criticó su forma de trabajo. “Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. He oído hablar mal de él. Es un gran tipo, 10 puntos o más, pero como entrenador, no hace ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide” dijo el ex futbolista, quien jugó 39 encuentros con la Azzurra y marcó 19 goles.

Cassano, de 39 años, campeón de la Serie A con el Rossonero y la Liga española con el Merengue, no tuvo piedad con el estratega argentino. Y en en el programa de BoboTV, que conduce el ex goleador Christian Vieri, agregó: “Pochettino le pide consejos a los jugadores sobre cómo jugar, no puedo creerlo. Nunca entrenó a campeones y ahora tiene problemas para dirigir a los grandes. Si sigue en esta línea, tendrá poco tiempo. Cuidado con Zinedine Zidane en el PSG”, advirtió.

El ex DT del Tottenham fue muy criticado el pasado fin de semana, cuando el PSG perdió 2-0 ante Rennes, incluso con el trío MNM (Messi-Neymar-Mbappe) en la cancha. Las actuaciones del equipo, por más que suma ocho triunfos y un revés en el Ligue 1, no dejan conforme a los hinchas y la prensa, consignó el diario español Marca.

Ex central del Espanyol de Barcelona y los Spurs, sufrió diversas críticas por parte de la prensa, no solo francesa sino también del mundo, por cómo juega el PSG, que además cuenta con los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

Incluso después de la última derrota, Camila Galante, la pareja de Paredes, retuiteó una publicación que apuntó en contra del Pochettino por dejar al ex volante de Boca en el banco de suplentes. Fue otro caso en el que la compañera de un futbolista salió a bancarlo de forma pública, como pasó en ocasiones con la pareja de Ángel Di María. Aunque el caso de Paredes llamó la atención por la fuerte frase con la que termina la publicación.

Las incorporaciones en el PSG provocaron que el DT empiece a mover las fichas para poder encontrar el once ideal. Después de la caída contra el Rennes se volvió a hablar de la búsqueda del equilibrio. Contra el Manchester City, Paredes tampoco jugó. Pochettino prefirió a los mencionados Verratti, Gueye y Herrera. Pero después sustituyó a los dos primeros para meter a Danilo y a Georginio Wijnaldum.

El PSG lidera con comodidad la Ligue 1 con 24 puntos y le lleva 6 unidades al Lens. Mientras que en la Champions League también manda en el Grupo A luego del triunfo contra el campeón inglés. Conseguir por primera vez el título europeo es el principal objetivo del elenco parisino.

