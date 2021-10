La frase de Luis Enrique que encendió la polémica en la prensa de España: “No los leo porque yo sé más de fútbol que la mayoría de ustedes”

Luis Enrique habló antes de afrontar las semifinales ante Italia de la Uefa Nations League. Foto: EFE/RFEF.





Luis Enrique es uno de esos personajes que habla sin pelos en la lengua. Todo lo que piensa lo expresa sin temor a las repercusiones. Y en la conferencia de prensa previa al partido con Italia por las semifinales de la UEFA Nations League, el DT dejó un mensaje que no cayó bien en la prensa internacional. Es que el entrenador del seleccionado de España se mofó de la prensa especializada de su país al asegurar un argumento que generó polémica. “Nadie sabe más que yo y nadie tiene más información que yo, así que no me interesa”, disparó el DT.

En una rueda ofrecida en el estadio San Siro, horas antes de que España juegue ante Italia la primera semifinal de la competición europea, Luis Enrique fue consultado sobre el rol de la prensa especializada española y contestó: “No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar”.

La afirmación surgió cuando los periodistas de su país lanzaron críticas a la lista de convocados y el estratega contestó de manera contundente: “No tengo noticias de las críticas porque no leo, ni los escucho... Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo”.

Respecto de la racha de Italia que lleva 37 partidos invictas, Luisa Enrique aclaró: “No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial, pero mi idea es la de ser ambicioso e ir al partido desde el inicio. Me siento afortunado de tener un potencial de jugadores increíble, con una valía increíble. Espero poder gestionar un partido maravilloso ante el campeón de Europa”.

El ex futbolista del Real Madrid y del Barcelona reconoció que “Italia juega ahora uno del mejor fútbol que yo veo. Es una de las mejores del mundo”. Además, también calificó como “un gran premio” la presencia de La Roja en la instancia de los cuatro mejores del torneo y demandó tener “una enorme ambición porque no hay que perder y mucho que ganar”, aunque enfrente tendrá a una Azzurra, que atraviesa un presente magnífico.

“Hay muchas selecciones fuertes que no están aquí y España está entre las cuatro mejores de esta competición. Esto es un gran premio que nos jugamos y tenemos que mostrar una enorme ambición porque es una competición muy exigente en la que no hay nada que perder y mucho que ganar”, subrayó. El técnico asturiano apuntó que su plan de partido, “es, como siempre, ir a por todas desde el principio y jugar con ambición”. “Queremos jugar el mismo partido durante todo el tiempo, pero luego veremos si lo logramos”, advirtió.

“Viendo cómo jugaba al fútbol y trataba de mejorar, cómo no”, replicó cuando fue consultado sobre si le había sorprendido que Italia pasase de quedarse fuera del Mundial de 2018 a ser campeona de Europa. “Lleva 37 partidos sin perder, eso significa que hace muchas cosas buenas y para mí es una de las selecciones que mejor juega, seguramente haya otros que piensen diferente, pero la veo ahora como la más fuerte de Europa y del mundo”, aseguró el de Gijón.

En este sentido, considera que Roberto Mancini “ha sido lo suficientemente inteligente” para elegir el estilo de la tetracampeona del mundo, que “no era la habitual”, pero que su idea está reforzada porque “ha conseguido títulos en muchos sitios en los que ha estado”. “Siempre hay una corriente de copiar lo que da éxito, pero a mí me gusta mejorar mi idea, intentar jugar el fútbol que nos acerca a la victoria y cuando veo propuestas como las de Mancini, me encantan”, reconoció el seleccionador español.

Sobre su equipo, Luis Enrique lamentó las bajas, pero dejó claro que competirá con “una plantilla de cracks”, entre ellas un Gavi, del que no desveló si finalmente será titular. “No es importante cuándo debute, sino que avancemos con calma en el tema. No tengo ninguna duda de que jugará 100 ó 150 partidos con España”, concluyó.

El seleccionado italiano será local a partir de las 15.45 (hora de la Argentina) en el estadio San Siro de Milán ante España, en un clásico del fútbol europeo que será arbitrado por el ruso Sergei Karasev. En tanto, el jueves, Bélgica se medirá con Francia en el Allianz Stadium de la Juventus, en Turín, en la otra semifinal programada también para las 15.45.

SEGUIR LEYENDO