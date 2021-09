Gigio Donnarumma habló por primera vez de los rumores sobre un conflicto con Keylor Navas por la titularidad en el arco del PSG

El arquero italiano fue titular en el partido contra el Manchester City (Reuters)

La delantera del PSG eclipsa las miradas semana tras semana. Las especulaciones sobre si nuevamente el trío de estrellas compartirá campo de juego es el tema central que inunda los principales medios de comunicación en cada previa a la presentación del cuadro parisino y las preguntas a Mauricio Pochettino en rueda de prensa generalmente apuntan a ese tema.

Sin embargo, el entrenador argentino está lidiando con otro problema totalmente diferente a la hora de confeccionar su alineación de cara a los partidos. Un inconveniente que lejos de estar en la zona ofensiva se encuentra en la otra área y que pasa por elegir entre dos futbolistas para una misma posición.

El arco del PSG parece no tener un dueño, no por falta de talento sino por todo lo contrario, tanto Keylor Navas como Gianluigi Donnarumma comparten un nivel similar y ambos son titulares, según el propio técnico.

Sobre esta situación habló el arquero italiano, cuya decisión de abandonar el Milan se convirtió en el blanco de las críticas, producto del presente que atraviesa ahora en Francia, en donde su presencia en el once inicial suele ser intermitente.

Ambos arqueros luchan por la titularidad partido a partido

Tras una buena performance en la victoria ante el Manchester City por la segunda fecha de la Champions League, el joven futbolista de 22 años fue contundente. “Me hacen reír. Cada vez que abro el teléfono y me pongo a leer. Lo supero porque conozco mi fuerza, sé quien soy y no hay problema”, aseguró en declaraciones a Sky Sports de Italia.

“Estoy aquí y estoy feliz de estar aquí. El club siempre me ha apoyado y me río cuando leo todas estas tonterías. Estoy bien y sigo adelante”, agregó sobre el presente que está viviendo en el PSG, en donde compite por el puesto ante Keylor Navas.

En esa línea, Pochettino también fue consultado recientemente por Canal+: “Hasta ahora la elección no ha sido fácil. Ambos funcionan excepcionalmente bien, incluso en el trabajo diario. Es una elección difícil”.

“Como ya he dicho siempre, las decisiones se tomarán en función de los rendimientos y partido a partido. El puesto de portero es como el del resto de jugadores”, sentenciaba.

Donnarumma llegó como agente libre tras su salida del Milan (Reuters)

Hasta el momento, Donnarumma fue titular en tres de los diez partidos que disputó el PSG en la temporada, y si bien salió desde el arranque en el duelo más importante (en cuanto a calidad de equipo se refiere), su permanencia en el once inicial está lejos de ser un hecho.

Es cierto que el ruido en torno a esta situación no es algo instalado simplemente desde Italia y camina por el terreno de la lógica competencia deportiva.

Con 22 años es una de las mejores apariciones debajo de los tres palos alrededor del planeta en el último tiempo y acaba de respaldar esa afirmación convirtiéndose en el MVP de la Eurocopa. “El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, había aclarado meses atrás cuando esta batalla por sumar minutos recién se estaba iniciando.





