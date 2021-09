La frase con la que Pep Guardiola se rindió ante Lionel Messi tras su gran conquista en el PSG

Messi le ha marcado siete goles a los equipos de Pep Guardiola en cinco enfrentamientos (Reuters)

El París Saint Germain (PSG) le ganó al Manchester City este martes en el Parque de los Príncipes en un duelo entre dos candidatos al título de la Champions League. En el partido, Lionel Messi anotó su primer gol con la camiseta del club francés y lo hizo nada menos que frente al equipo de su ex entrenador, Pep Guardiola.

En diálogo con la prensa al final del encuentro, el técnico español se lamentó por la derrota pero reconoció que el tanto del argentino de 34 años, que significó el 2 a 0 y liquidó el duelo, era dificil de evitar: ”No se puede contener a Leo 90 minutos. Acaba de superar una lesión y le falta un poco de ritmo pero cuando tiene el balón no es fácil pararlo. Pese a todo nos hemos procurado ocasiones. Estoy satisfecho de la forma en la que hemos jugado. Hemos hecho lo que debíamos hacer, este es nuestro equipo, hemos hecho nuestro juego”.

La Pulga lleva siete tantos ante equipos dirigidos por Guardiola, con quien ganó 14 títulos en el Barcelona. Pese a esto, el entrenador no le guarda ningún rencor y solo tuvo palabras de admiración para el futbolista: “Deseo lo mejor a Messi. Pasamos un periodo feliz en Barcelona y si ahora ha decidido venir a París le deseo lo mejor”.

En la previa, el técnico del City había anticipado que no tenía un plan de como detener al tridente Neymar-Messi-Mbappé, por lo que se enfocaría en el plan de juego ofensivo de su equipo. Después de la caída en el Parque de los Príncipes, reafirmó ese concepto: ”Conozco a Messi y este tipo de jugadores que cuando juegan juntos son excepcionales. Sabemos que no se pueden controlar durante 90 minutos. Hay dos posibilidades, defender todo el rato o tratar de atacarles. Es lo que hemos hecho, tenemos que seguir, no hemos marcado y tenemos que preguntarnos por qué”.

Lionel Messi marcó su primer gol con el PSG (Reuters)

”Creo que hemos jugado bien, como en Stanford Bridge (donde vencieron al Chelsea el pasado sábado), me da la impresión de que ellos han estado más agresivos. Hemos tenido muchas ocasiones, pero ellos tienen muchos jugadores de calidad. Pero creo que nosotros hemos jugado bien, nos ha faltado marcar”, sostuvo.”

Guardiola no le reprochó nada a sus dirigidos, que generaron al menos seis ocasiones claras de gol pero no pudieron concretar y terminaron padeciendo las ofensivas del PSG. Además, el entrenador destacó el camino de la Champions League es largo y aún hay tiempo para mejorar y soñar con la consagración: “Tengo que felicitar a mi equipo. En la segunda mitad, Donnarumma hizo algunas buenas paradas. Jugamos para ganar. lamentablemente no les costó mucho anotar. El gol de Messi fue fantástico. Esta noche comeremos bien, beberemos una copa de vino, para recuperarnos y prepararnos para el partido contra el Liverpool“.

