“Se pasa la vida bajo tratamiento”: explosiva crítica de un ex PSG por la “mala idea” de fichar a Sergio Ramos

El París Saint Germain pasó de ser un contendiente a quedarse con la Champions League a transformarse en un candidato directo al título del mejor equipo del fútbol en Europa. Con la llegada de Lionel Messi tras su despedida del Barcelona, sumado a la importación de otras estrellas como el arquero Gianluigi Donnarumma, el lateral Achraf Hakimi y el volante Georginio Wijnaldum, el conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino armó un plantel plagado de estrellas.

Si a estos refuerzos le sumamos a un histórico del Real Madrid como Sergio Ramos, el PSG se transformó en una selección del mundo. Pero a diferencia de lo que ocurrió con los otros jugadores que se sumaron al equipo, el presente del defensor español es diferente. Por el momento, el ex capitán de los Merengues continúa con la rehabilitación de una lesión que lo marginó desde su llegada.

El pasado 13 de agosto, el departamento médico del club indicó que Ramos sufrió una rotura muscular en uno de sus muslos, por lo que estaría al menos un mes fuera de las canchas. Frente a este escenario, y a la espera de verlo por primera vez con la camiseta en el Parque de los Príncipes, una ex figura del club fue contundente cuando le consultaron por el desembarco del futbolista que ganó 22 títulos en la Casa Blanca.

“Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión en el sóleo en el final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla adecuadamente. En cuanto el jugador aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo mejor no puede continuar”, señaló Jérome Rothen en diálogo con RMC Sport, medio francés.

Ramos junto a Lionel Messi el día de la presentación de los fichajes en el PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Cuando tenés cierta edad, tenés que ir encadenando partidos para encontrar tu mejor nivel... ¿Cómo vas a hacerlo con una lesión recurrente en el gemelo? Cuando llegó, todos dijimos que Sergio Ramos iba a cambiar la mentalidad del vestuario con su aura, pero de momento no es positiva. Tendrá que aportar más al equipo en el terreno de juego. De lo contrario, será inútil tenerle fuera”, agregó el ex futbolista de 43 años.

La historia marca que Rothen comenzó su carrera profesional en Mónaco y en 2004 llegó al París Saint Germain. Allí jugó durante cinco temporadas -hasta 2009- y ganó tres títulos: dos Copas de la Liga y una Copa de Francia. Además, vistió en 11 ocasiones la camiseta de la selección de Francia y fue parte del plantel que disputó la Eurocopa 2004 para el combinado nacional galo.

En relación a la posibilidad que tiene Pochettino de elegir en la posición de marcadores centrales, Rothen fue claro en su postura: “Si te ponés en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a nivel de calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no. Hoy tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG”, concluyó.

Más allá de la situación del ex Real Madrid, el equipo parisino está a 24 horas de comenzar su camino en la nueva edición de la Champions League. Sin Ramos, Juan Bernat, Marco Verratti -baja por una lesión en una de sus rodillas- y Ángel Di María -suspendido tres fechas por UEFA-, el DT argentino no definió el once titular que saldrá a la cancha para visitar al Brujas, en Bélgica.

La prensa francesa indica que, a la espera del último entrenamiento antes del partido, se podría dar por primera vez que la delantera esté ocupada por Neymar Jr., Kylián Mbappé y Lionel Messi, que no fue de la partida en la victoria contra el Clermont el pasado sábado y viajó junto a la delegación para la primera fecha del Grupo A que comparten con el RB Leipzig y el Manchester City de Pep Guardiola.

