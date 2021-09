Zlatan Ibrahimovic, íntimo: su privacidad, porque no es “Superman” y una tajante definición sobre su vida cuando deje el fútbol

Zlatan Ibrahimovic habló de su privacidad y de su futuro tras el retiro (@iamzlatanibrahimovic)

Próximo a cumplir 40 años, Zlatan Ibrahimovic se mantiene en la elite del fútbol. Con sus impactantes 1.95 metros y casi 100 kilos de peso, logró posicionarse como uno de los atacantes más dominantes del mundo. Eso lo llevó a ser figura en grandes clubes de Europa como el Inter de Milán, Juventus, París Saint Germain, Barcelona y Manchester United. Suma más de 500 goles en una carrera marcada por su particular carisma, que generó muchos adeptos y varios opositores a su forma de ser dentro y fuera del campo.

Mientras se recupera de una lesión en su rodilla izquierda que le impidió debutar con el Milan en el inicio de la Serie A, el delantero sueco fue protagonista de una extensa nota junto a la revista France Football en la que habló de su futuro después de su retiro de la actividad profesional y de cómo maneja su vida personal más allá de su personalidad.

“Cuando llegas a un nivel como el mío, no tienes otra opción. No estoy aquí para compartir mi vida con todo el mundo. Soy un futbolista profesional, comparto lo que quiero compartir. No soy el payaso de Instagram que se despierta y se pregunta cuál será la mejor foto para saludar”, dijo Ibra en relación a la exposición de su vida más allá del deporte.

“Quiero compartir las cosas de mi vida diaria profesional. Para mí, existe la privacidad, que es muy importante. Eso no lo comparto. Y hay vida profesional, la comparto porque es parte de mi trabajo. No escondo nada. Solo me guardo mi privacidad”, agregó el sueco.

Zlatan renovó para seguir en el Milan de Italia (@iamzlatanibrahimovic)

Al ser consultado por su forma de ser, en la que siempre se muestra como un hombre sin miedos y con una fortaleza mental para afrontar los desafíos que se le plantean en el juego o su vida, Ibrahimovic fue contundente. “Tengo una parte de fragilidad. Tengo emociones, partes de debilidad, cosas que me duelen. No soy Hulk. No soy Superman. Me ves en el campo siempre confiado, afuera también, pero tengo una parte de fragilidad. Tengo mis debilidades, mis emociones. Es natural”.

Y aclaró: “No creo que haya jugado un papel en ningún momento. Yo soy solo yo mismo. Ahora tengo una familia, dos hijos, es parte de mi vida. Estás pasando por nuevos capítulos. Ya no tengo 35, 30 o 25 años. Mi forma de pensar ya no es la misma. Pero yo seguí igual. Es lo más importante. Soy más maduro, manejo las situaciones de manera diferente, dentro y fuera del campo”.

Ibrahimovic regresó a la selección de Suecia con el objetivo de liderar al equipo nacional e intentar lograr la clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022. Por eso fue que renovó por una temporada con el Milan, que además de intentar volver a pelear por el título del Calcio logró la clasificación y jugará la Champions League. Pero más allá de este presente, el futuro indica que Zlatan está cerca del retiro.

¿Qué piensa el atacante sobre la despedida del fútbol? “Para todos los jugadores, es muy difícil retirarse. Durante tu carrera, estás programado. Todos los días te levantas, desayunas, entrenas, terminas de entrenar, y luego alguien te cuida, te preparamos el almuerzo, vienes a casa, descansas, pasas el rato con tu familia o lo que sea, y al día siguiente es lo mismo. Pulsas ‘repetir’. Estamos programados en nuestras cabezas. Y han pasado veinte o veinticinco años para mí. Ya no estás programado y estás entrando en un nuevo capítulo en tu vida. Y eso me asusta”.

Ibrahimovic junto a Cristiano Ronaldo en un duelo entre su club y el ex equipo del portugués (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Frente a este escenario futuro, Ibra también dejó una tajante frase sobre lo que planea será el comienzo de su nueva vida ya fuera de las canchas. “Después de mi carrera, quiero desaparecer... Cuando vives en este mundo tanto tiempo como yo, sabes lo que has pasado mental y físicamente. Entonces, solo quiero desaparecer y disfrutar de mi vida”, dijo.

Para terminar, el excéntrico atacante no pudo dejar de hablar de su comparación con Messi y Cristiano Ronaldo, los jugadores que pelearon mano a mano como los mejores del fútbol hace más de una década.

“Si hablamos de cualidades intrínsecas, no tengo menos que ellos. Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno”, aclaró. Y agregó cuando le consultaron si no es una mancha para su carrera no haber ganado un Balón de Oro. “En el fondo, creo que soy el mejor del mundo”, remató.

