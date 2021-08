La profunda reflexión de Simeone sobre el éxito del Atlético Madrid: “No es el estilo, es la forma de vivir el juego”

Simeone buscará retener el cetro de campeón español con el Atlético esta temporada (EFE/atleticodemadrid.com)

Atlético Madrid inició con el pie derecho la defensa del título en La Liga con un triunfo a domicilio ante el Celta de Vigo. Por la segunda jornada, recibirá mañana al Elche con la idea de mantenerse con puntaje perfecto. Diego Simeone, que desembarcó en 2011 como DT del Colchonero y transita su undécima temporada al frente del equipo, analizó cuáles son las claves del éxito.

“Lo más importante que tiene el fútbol es salir campeón. Para llegar a eso hubo un recorrido muy grande, donde muchos de los chicos que empezaron con nosotros en 2014 le marcaron el camino a los que vinieron con nosotros, en el vestuario. Para que entendiesen cuál es nuestra esencia. La esencia nuestra no es el estilo de juego, sino la forma de vivir el juego ”, fue parte de la profunda reflexión que el Cholo hizo en ESPN.

Y añadió: “Cuando uno llega al vestuario del Atlético, a unos les cuesta más adaptarse, a otros les cuesta un poco menos; pero cuando se adaptan, entienden que sólo con el talento en el Atlético de Madrid no juegan. Porque evidentemente, para estar en el Atlético de Madrid tienen talento. La diferencia no es el talento, es la personalidad, la seguridad, la convicción, el compromiso, el jugar en equipo. En la temporada pasada el equipo no perdió la esencia del trabajo estructural defensivo, con otra figura táctica, pero con otros futbolistas”.

Para Simeone el talento no es el único requisito que deben tener los jugadores del Atlético (Photo by Tom Bode / ANP / AFP)

Por otra parte, el estratega argentino se refirió a cómo se modificó la calidad de fichajes por los logros obtenidos en los últimos años: “Quieren venir los buenos, que posiblemente antes pasaba menos. Los buenos elegían ir al Madrid o al Barcelona. No al Atlético. Hoy los buenos también quieren venir al Atlético”. Y remarcó: “Para poder sostenerse, es recorrer décadas como ésta que estamos haciendo nosotros. Porque no alcanza solo con el dinero. Se basa en ganar”.

Al unísono, los jugadores que antes buscaban firmar por otros clubes más importantes, optan hoy por permanecer y formar parte del Aleti: “Llevamos desde el 2011 al 2014 se mantuvieron los futbolistas y salimos campeón. Muchos se fueron, creían que el momento del Atlético había terminado. Se equivocaron porque estaba empezando ese ciclo. Cuando te toca ganar en el Atlético se disfruta el doble porque jugamos en un torneo en el que hay dos poderosos y eso es algo que no lo hay más en Europa. Cuando te toca ganar es extraordinario. En 2014 se querían ir todos. Y hoy no se quiere ir nadie. ¿Por qué? Porque se trabaja bien, hay estabilidad, el club esta fuerte o porque puedes ganar”.

La supremacía del Madrid y Barcelona ya no es tal porque el Colchonero irrumpió y supo cómo mantenerse en la pelea: “En España tienes un torneo que es la Copa del Rey, en la que está el Madrid y el Barcelona; La Liga, que está el Madrid y el Barcelona; la Champions, que está el Madrid y el Barcelona. Lo que hemos hecho es extraordinario. Estamos ganando en un lugar en el que a priori siempre tienen la posibilidad de ganar ellos primero. Pero hoy ellos saben que no se pueden equivocar; porque si se equivocan, nosotros estamos aquí”.

