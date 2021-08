Los secretos de la dieta de Lukaku: bajó diez kilos y volvió al Chelsea por una transferencia récord

Romelu Lukaku en su época del Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff)

En el Mundial de Rusia 2018, Romelu Lukaku fue una de las figuras del seleccionado belga que deslumbró por su fútbol dinámico y ofensivo que lo llevó a terminar tercero en el certamen, en donde eliminó a Brasil en lo cuartos de final. Pero la mejor versión del delantero estaba por venir y comenzó un año más tarde cuando dejó el Manchester United y pasó el Inter de Milán.

En la temporada 2019/2020 el atacante terminó tercero en la tabla de goleadores con 23 tantos, 6 de ellos de penal. En el ejercicio 2020/2021 anotó un tanto más y culminó segundo entre los artilleros, detrás de Cristiano Ronaldo (29), aunque alcanzó el Scudetto con el conjunto nerozzurro. Luego, en la Eurocopa convirtió 4 goles.

Su gran rendimiento en el Calcio hizo que el actual equipo campeón de Europa, el Chelsea, lo vuelva a contratar en una cifra que según la prensa británica e italiana, sería de 115 millones de euros (USD 135 millones), en medio de un contexto difícil por la pandemia de COVID-19 que afectó a los clubes de fútbol.

Según un artículo de The Mirror, Romelu encontró su mejor forma de su carrera durante sus dos años en el Inter, luego de un punto bajo en el Manchester United, donde perdió su velocidad y agudeza en el ataque. La clave para su salto de calidad estuvo en el cambio que hizo en su dieta, que mejoró su sistema digestivo.

Lukaku, de 191 cm de altura, admitió que en el United pesaba 100 kilos y hoy pesa 90. Eso diez kilos de diferencia los bajó en base a modificar sus alimentos. The Telegraph informó que en su anterior paso en Inglaterra, también sufrió complicaciones en su sistema digestivo, algo que incidió en la balanza.

Tiempo más tarde él negó ese punto en una entrevista con ESPN, donde indicó que “normalmente tengo un buen sistema digestivo y que digiero todo muy rápido. Así había sido toda mi vida”. Aunque tras iniciar un tratamiento nutricional en el Inter, todo cambio.

“Me dijo el nutricionista fue que el sistema digestivo había dejado de funcionar bien”, reconoció el artillero de 28 años. Fue así que eliminó las papas, los alimentos fritos y el alcohol en un intento por recortar su figura. Este cambio revolucionó su físico y posteriormente su desempeño en el campo.

En el Inter Lukaku fue campeón y en la imagen celebra junto al argentino Lautaro Martínez (REUTERS/Massimo Pinca)

Sobre la base de su dieta en Italia y que la aplicó de forma sostenida, Lukaku explicó que “consiste en ensalada para el almuerzo, mucha pechuga de pollo, pasta shirataki. No cambio mucho mi forma de comer, para cómo jugamos hay que tener un físico muy fuerte, corremos mucho: desde que sigo este estilo de vida me siento mejor en el campo, me siento más reactivo y más rápido”.

“Me encanta el arroz negro, mientras que no como mucha pasta. Desde que llegué al Inter hice un análisis de mi físico y muchas cosas han cambiado. También tomo vitaminas“, agregó.

“Consumo muchos carbohidratos después de los partidos. La mayoría de las veces como dos paquetes de ñoquis, depende de lo que haya preparado el chef. Entran en circulación rápidamente y me ayudan mucho”, detalló.

“Subrayó que “cada país tiene su propia forma de comer: siempre he sido un jugador explosivo, pero Italia me ha llevado a otro nivel. Nunca me había sentido tan fuerte. He alcanzado otro nivel, físico y mental”.

“Desde que he seguido este estilo de vida me siento mejor en el campo, me siento más reactivo y más rápido”, concluyó.

El Chelsea ha batido su récord de sus fichajes para asegurar el regreso de Lukaku, que volvió al club londinense para la temporada 2021/2022 con la misión de revalidar su título en el Viejo Continente y buscará su tercera Champions League. También tendrá por delante el Mundial de Clubes.

Además, será una especie de revancha para el goleador que en su anterior paso por Los Blues no pudo consolidarse. Llegó en 2011 pero nunca pudo ganarse un puesto de titular y fue cedido en varias oportunidades. Tras brillar en el Everton, en el Manchester United y en el Inter, ahora tendrá potra chance para destacarse en Stamford Bridge en donde se unirá a un súper equipo.

El artillero belga, que viene de marcar 64 tantos en las últimas dos temporadas (un promedio extraordinario de casi 0,7 goles por partido), tiene la gran posibilidad de reivindicarse de su primer paso por el Chelsea.

“Mucha gente intenta convertirme en el jugador que no soy”, dijo en el Lightharted Podcast, cuando se lo criticó por su estado físico en otra época. Aunque este nuevo capítulo en Inglaterra lo consiguió en base a esfuerzo y dedicación.

