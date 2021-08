Dream Team en la mira: la advertencia de Thierry Henry al PSG luego de los fichajes de Messi y Ramos

Thierry Henry se refirió al Dream Team que conformó el PSG (Reuters)

Con la llegada de Lionel Messi, el PSG se convirtió más que nunca en un serio candidato a luchar por el trofeo más importante del continente: La Champions League. Sin embargo, pese a tener una de las delanteras más temibles del planeta, la ex estrella del Arsenal y el Barcelona (entre otros) Thierry Henry le lanzó una advertencia a su técnico Mauricio Pochettino.

En diálogo con el programa Dimanche Soir Football de la plataforma Amazon, el ex internacional francés aseguró que, aunque con el astro argentino hayan ganado un gran poderío ofensivo, deberán andar con cuidado sobre todo en la parte defensiva.

“Cuando se tienen jugadores sobrehumanos, se torna todo más fácil. Pero viendo la evolución de PSG en este momento, sufren demasiados goles para mi gusto”, reconoció el ayudante de campo de Roberto Martínez en la selección de Bélgica.

El PSG se impuso al Estrasburgo por 4-2 en su última presentación y con muchas ausencias (Reuters)

“Es verdad que no contó con algunos jugadores, que no estaban disponibles. Pero el equilibrio es lo más importante. Hablamos siempre de grandes jugadores de ataque, pero se precisa equilibrio”, destacó el ex entrenador del Mónaco y el Montreal Impact de la MLS haciendo alusión a la reciente victoria por 4-2 del PSG sobre el Estrasburgo.

En ese encuentro, en el que se pudo ver a un equipo parisino muy coordinado en la ofensiva, a pesar de las ausencias de Messi, Neymar y Ángel Di María, no estuvieron presentes en la zaga central ni Marquinhos ni Sergio Ramos, flamante fichaje tras su salida del Real Madrid que se recupera de una lesión.

“Las personas hablan mucho de aquel equipo de Barcelona, donde jugué con Messi y Eto’o. Pero se olvidan de remarcar que no sufríamos muchos goles. En general, los equipos que no sufren muchos goles, no están lejos de los títulos. Inclusive, de la Liga de Campeones”, sentenció el ex futbolista de 44 años, refiriéndose a su paso por el conjunto azulgrana en donde fue parte del histórico sextete de la mano de Pep Guardiola.

Pochettino tendrá la difícil tarea de hacer que las piezas encajen dentro del once que presente en el campo

A pesar de tener grandes nombres en el plantel, el técnico argentino Mauricio Pochettino será el encargado de hacer que las piezas funcionen armoniosamente dentro del campo. Cuando tenga todos los jugadores a su disposición, el oriundo de Rosario deberá plantar un once equilibrado que pueda hacer daño en ataque y, sobre todo, llevar tranquilidad en la zona defensiva.





