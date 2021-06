Joan Laporta dio detalles de las negociaciones con Messi para renovar su contrato con el Barcelona y reveló el pedido especial del Kun Agüero a la Pulga

Laporta habló del futuro de Messi en el Barcelona

Lionel Messi está concentrado con la Selección que busca terminar con la sequía de 28 años sin títulos. Inmerso en su máximo objetivo de la Copa América de Brasil, el astro rosarino aún no renovó su contrato con el Barcelona, aunque su continuidad en el Culé parece estar encaminada luego de la llegada de su amigo Sergio Kun Agüero.

El mejor jugador del mundo “quiere quedarse” en el equipo catalán según las palabras del presidente de club blaugrana, Joan Laporta, quien trabaja para la extensión de su vínculo que expirará el próximo 30 de junio. “Las botas de Leo Messi seguirán en el césped del Camp Nou. Él quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, él está decidido a quedarse si se dan una serie de circunstancias”, afirmó el titular del Barça según publicó la página oficial de la entidad española.

Laporta dijo que la idea es que anunciar “lo antes posible” la continuidad de Messi en Barcelona y que su amigo y compañero en el seleccionado argentino Sergio Agüero, flamante refuerzo del club, le insiste para que se quede. “Va bien, pero todavía no está. El Kun le dice cada día: Firma que jugaremos juntos. En el aspecto económico lo ha puesto muy fácil, el Fair Play financiero es otro campo de batalla”, señaló el directivo.

Mientras tanto, la Pulga no quiere perder el foco. El capitán de la Albiceleste publicó en las últimas horas un motivador mensaje de cara al partido de la segunda fecha del torneo continental que se disputará el próximo viernes ante Uruguay. “Estamos preparados para competir y vamos a seguir luchando por ganar cada partido”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto de su festejo luego del gol de tiro libre en el debut ante Chile.

Gol de tiro libre de Messi - Argentina 1 -0 Chile





El rosarino se sumó a una serie de mensajes que publicaron durante las últimas horas otros integrantes del seleccionado nacional luego del empate ante los trasandinos en Río de Janeiro. “Queríamos comenzar esta Copa América con una victoria. Vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Esto recién empieza”, dijo Leandro Paredes.

Por su parte, Rodrigo De Paul expresó: “Cada partido será una batalla y estamos preparados. Todos juntos. Vamos Argentina”. En esa misma línea, Ángel Di María también envió un mensaje a través de sus redes sociales: “Esto recién empieza y todos sabemos lo difícil que es. A seguir luchando por nuestro sueño”.

El seleccionado argentino se entrena en el predio de la AFA en Ezeiza antes del viaje hacia Brasilia, donde se desarrollará el clásico del Río de la Plata. Luego del compromiso, la delegación nacional se quedará en tierras brasileñas para afrontar la tercera fecha del torneo contra Paraguay (lunes 21 de junio a las 21) para luego regresar al país, dado que en la cuarta jornada será el equipo que quede libre en el Grupo A y luego cerrará la fase inicial frente a Bolivia (lunes 28 de junio a las 21).

