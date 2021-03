UEFA terminó con la restricción del 30% de público en los estadios

Cada federación europea impondrá su límite de público en los estadios para prevenir los contagios de coronavirus (REUTERS/Borut Zivulovic)

Luego de que la UEFA adelantara los cambios que tendrá la Champions League en sus próximas ediciones (de 32 pasaría a contar con 36 equipos y el formato de disputa sería al estilo suizo), algo que será aprobado en algunas semanas, ahora informó la remoción del límite de 30% de concurrencia para espectadores en los encuentros que rige el ente europeo.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA revisó su decisión del 1 de octubre de 2020 por la que permitía el regreso de espectadores a los partidos de la UEFA hasta en un 30% de su capacidad. El comité decidió que, a la luz del hecho de que cada una de las 55 federaciones miembro de la UEFA se enfrenta a una situación diferente con respecto a la lucha contra la pandemia, dicho límite ya no es necesario y que la decisión sobre el número de espectadores permitidos debería ser responsabilidad exclusiva. de las autoridades locales/nacionales competentes pertinentes”, fue el anuncio oficial.

No obstante se confirmó otra decisión impuesta el 1° de octubre de 2020: los fanáticos visitantes no podrán asistir a partidos bajo la órbita de la UEFA. Al mismo tiempo, se eliminó la prohibición de asistencia de público a los partidos de fútbol sala, algo que también quedará sujeto a la impronta de cada federación del Viejo Continente.

Así se disputó Inglaterra-San Marino por las Eliminatorias camino a Qatar 2022, en Wembley (REUTERS/Adrian Dennis)

Por otra parte, la UEFA confirmó el permiso a los equipos de ensayar cinco sustituciones en la Eurocopa 2020 y en las finales de la Nations League 2021 y los play-outs de descenso (según consta en la enmienda temporal introducida en la Ley 3 del Reglamento de Juego de la IFAB).

Las autoridades entienden que las cinco modificaciones siguen siendo válidas dentro del contexto de los calendarios de fútbol nacionales e internacionales que son afectados por la pandemia del COVID-19 y también considerando que la regla está en vigor para los cotejos de la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar que se desarrollan desde marzo de 2021 hasta el año próximo. La chance de que la medida persista hasta el Mundial de fines de 2022 está latente.

· Copa Mundial Femenina Sub 20 de 2022

Tras la decisión del Comité Ejecutivo el 23 de febrero de 2021 de cancelar el Campeonato de Europa Femenino Sub 19 de 2020/21, que sirve como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de 2022 en Costa Rica, se decidió utilizar el Campeonato de Europa Femenino Sub 19 de 2020/21. Lista de ranking de coeficientes de la ronda de clasificación para determinar los equipos que representarán a Europa en la competición. Los equipos clasificados son, por tanto, por orden de clasificación, España, Francia, Alemania y Holanda.

SEGUIR LEYENDO: