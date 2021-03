A los gritos y con una amenazante mirada a la cámara: la reacción de un entrenador en España contra el VAR que recorre el mundo

Un entrenador estalló contra el VAR

Las imágenes de la conferencia de prensa que realizó el portugués José Gomes están dando la vuelta al mundo. En ellas, el técnico del Almería mostró su enojo y su fastidio después de sentir que el VAR volvió a perjudicar a su equipo.

En esta ocasión, el entrenador apuntó contra la actuación arbitral de López Toca, en el campo, y Sagués Oscoz (en la cabina del VAR) por el penal a favor que le cobraron al Leganés en el minuto 99 de partido, cuando se habían agregado sólo cuatro.

“Estoy muy enfadado con lo que le están haciendo a mi equipo. ¡Nosotros merecemos respeto. Hay que respetar a esta gente que trabaja mucho!”, vociferó con la mirada fija en la cámara.

José Gomes estalló contra el VAR (Europa Press)

“El VAR es una herramienta espectacular si es bien utilizada. Si no hay certeza 100% de lo que ha pasado no puede intervenir. No es necesario. Siempre hay problemas. Si no están seguros, que dejen al árbitro pitar, porque el árbitro pitó lo que tenía que pitar. Es falta sobre Maras, el rival salta para buscar el contacto de Maras y el árbitro, muy bien, pitó falta a nuestro favor, como va una falta a nuestro favor terminar en un penalti en contra. ¿Cómo es esto?, ¿Qué fútbol es este?, ¿Qué queremos de nuestro fútbol?, preguntó exaltado.

El entrenador hizo referencia a la jugada que se desarrolló en el minuto final del partido, en la que se produjo un cruce por la disputa del balón entre el central rojiblanco Nikola Maras y el defensor Unai Bustineza. En un primer momento López Toca señaló falta en ataque pero tras escuchar las indicaciones del VAR decidió cobrar penal que posteriormente Juan Muñoz Muñoz transformó en el gol de la igualdad.

“La sensación que tenemos nosotros es que hemos hecho un partidazo, hemos estado por encima y nos han impedido de una forma que no es correcta de tener los tres puntos con nosotros. Es verdad que estoy caliente pero esto es lo que está sintiendo toda la gente que le gusta el Almeria FC”, sentenció antes de revelar la conversación que tuvo con el árbitro.

El Leganés consiguió el empate sobre el final (Europa Press)

“Él me ha dicho que Maras le ha dado un codazo. Y en ningún momento se ve que haya un codazo. Nadie salta con las manos juntas. El contrario viene a provocar ese choque. Por eso el árbitro ha estado bien (pitando inicialmente falta de Bustinza). Pero luego, en unas imágenes que no se han visto… se pita penalti. Estaría bien que se compartiera algún día las conversaciones entre los árbitros”, consideró.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, se conoció que el conjunto visitante realizó una petición formal a la Federación española (RFEF) pidiendo los audios del VAR entre Toca y Oscoz especialmente sobre esa acción.

“RFEF, muéstranos los audios entre el VAR y el árbitro. Si no tienes nada que esconder, enséñanos los audios, por favor. Lo que ha ocurrido hoy ha sido un desastre total por parte de los árbitros, ¡increíble! ¡Esto es LaLiga! Hemos perdido ocho puntos por errores arbitrales, ¿Cuándo va a parar esta situación?”, fue el descargo de Al-Sheikh, propietario del club almeriense.





