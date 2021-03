Más críticas a Cristiano Ronaldo en Italia: un ex Juventus dijo que tiene que “pedir disculpas” tras la eliminación ante Porto

Cristiano Ronaldo es el foco de las críticas tras la eliminación de la Juventus en octavos de la UEFA Champions League (Foto: REUTERS)

Otra vez la Juventus falló en su objetivo de llegar lejos en la UEFA Champions League, una meta que se convirtió en prioridad desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Siempre se confió en su jerarquía pero acabó eliminado por Ajax, Olympique de Lyon y Porto, siendo esta última caída una de las más lapidarias. Y CR7 se convirtió en el foco de las críticas.

El último reproche hacia Cristiano vino por parte de Alessio Tacchinardi, quien jugó en la Juve más de una década (1994-2005) y fue dijo que el artillero luso de 36 años debería “pedir disculpas” tras la derrota ante Porto en octavos de final de la Champions League.

“Cristiano había descansado con la Lazio, entonces ¿por qué hace ese partido? Chiesa fue a hablar en televisión, pero yo hubiera esperado a Ronaldo. También tiene que pedir disculpas a la afición”, dijo en diálogo con la emisora Tmw Radio.

Cristiano Ronaldo ha quedado eliminado de la Champions League ante Ajax, Lyon y Porto desde que juega en la Juventus (Foto: REUTERS)

Pero las críticas de Alessio Tacchinardi no quedaron ahí. El ex futbolista de 45 años, quien en la Vecchia Signora ganó 10 títulos a nivel doméstico –incluidas cinco Serie A– y cuatro en el plano internacional, entre ellos una Champions y una Copa Intercontinental, también hizo un reclamo más general por la actitud del equipo.

“Nunca me hubiera esperado una Juventus así , sobre todo en la primera parte. Un examen tan importante tenía que prepararse de otra manera. Me pregunto cómo es posible salir así después de haber perdido el partido de ida. Tuvo la oportunidad de aplastarlos e hicieron una primera parte así... no se podía perder una oportunidad como esta”, agregó.

Hay rumores de que Cristiano Ronaldo podría irse de la Juventus tras una nueva eliminación prematura en la Champions League (Foto: REUTERS)

Las de Tacchinardi no fueron los únicos dardos que dispararon contra CR7 en las últimas horas. Uno de los más duros fueron los de Giovanni Cobolli, ex presidente de la Juve. “Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error absoluto. Lo dije desde el primer día. Es un gran jugador, un campeón, pero demasiado caro. Ahora todo está en manos de la Juventus, que le paga un millón de euros por cada gol que marca”, disparó en diálogo con la cadena Radio Punto Nuovo.

También le cayeron Fabio Capello y Alessandro Del Piero, quienes puntualizaron en el gol de tiro libre de Sergio Oliveira, donde Cristiano se dio vuelta y dejó pasar la pelota, y también en sus ocaciones falladas.

“Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, sentenció Capello. “Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10”, agregó Del Piero.

