La aventura de Ibrahimovic para llegar al Festival de San Remo: un hincha lo llevó en moto y contó detalles de lo ocurrido

Zlatan Ibrahimovic llegó en moto al Festival de San Remo

A lo largo de su carrera futbolística Zlatan Ibrahimovic se ha construido esa fama de que nada lo puede detener. Y a sus 39 años, ya en la recta final de su trayectoria deportiva, sigue reafirmando que puede superar todo tipo de obstáculos. Incluso fuera del campo de juego, como lo hizo al llegar al Festival de San Remo con ayuda de un desconocido motociclista.

Después de su primera aparición el martes, Ibrahimovic regresó a Milán para estar presente en el partido del cuadro rossoneri ante el Udinese correspondiente a la Fecha 25 de la Serie A (1-1). El atacante sueco está lesionado, quiso dar apoyo a sus compañeros desde la grada.

Al regresar al Festival para la gala del jueves, le contó su insólito viaje al presentador Amadeus. El artillero rossonero contó había quedado atascado en la autopista por un accidente de tráfico por casi tres horas. Después de tanto tiempo parado, decidió bajar del coche y montarse en la motocicleta de un desconocido para llegar al Teatro Ariston.

AC Milan player Zlatan Ibrahimovic attends the 71st Sanremo festival, which is live-streamed without public participation due to the coronavirus disease (COVID-19) restrictions, at the Ariston Theatre, in Sanremo, Italy March 3, 2021. REUTERS/Alessandro Garofalo

“Por suerte era hincha del Milan. Aunque al llegar me desveló que era su primera vez en una autopista”, reveló Ibra, que mostró un video grabado durante el trayecto. Las imágenes se viralizaron después a través de las redes sociales.

En las últimas horas, Franco, el tifosi del AC Milan que llevó a Zlatan en su moto, contó su versión en una entrevista con la emisora Radio Monte Carlo: “Regresaba a mi casa y, al detenerme en un atasco, vi un auto negro con dos personas adentro. Miré detenidamente a uno de ellos y pensé: ‘¡Este es Ibra!’. Luego el conductor bajó la ventanilla y me dijo: ‘Ibrahimovic pregunta si puedes llevarlo a San Remo’.”

Este fanático no dudó ni un segundo y llamó a su esposa para avisarle que iba llegar más tarde, además de reconocer que no era un conductor experto. “Tenía un casco debajo de la silla, llamé a mi esposa y le dije: ‘Me llevo a Ibra a San Remo’. Él quería conducir, pero le dije: ‘No, yo conduzco’. Lo que dijo en la televisión es cierto, me encanta andar en moto los fines de semana pero nunca había conducido por la autopista. Tuvimos suerte que después salimos a una carretera donde había pocos coches y fue muy fácil llegar”, agregó el chofer improvisado.

Zlatan Ibrahimovic vio el partido del AC Milan ante Udinese en las gradas con Paolo Maldini e Ivan Gazidis antes de regresar al Festival de San Remo (Foto: REUTERS)

“Ibra fue muy dulce y amable. Me preguntó cómo podía agradecerme y dijo que me enviaría una camiseta. Ni siquiera pude tomarme una foto con él, porque cuando llegamos, rápidamente se bajó de la motocicleta y corrió hacia el festival. Al final, mi esposa me creyó, el matrimonio está a salvo”, bromeó el hombre que salvó la noche de Zlatan en San Remo.

SEGUIR LEYENDO: