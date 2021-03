Zlatan ibrahimovic volvió a enfrentarse públicamente a Lebron James: “Los deportistas unimos al mundo, la política lo divide”

Sanremo (Italy), 02/03/2021.- Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic attends a press conference at the 71st Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 02 March 2021. The festival runs from 02 to 06 March. (Italia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Zlatan Ibrahimovic, además de ser uno de los mejores futbolistas del planeta a sus 39 años, también es mundialmente conocido por sus polémicas actuaciones o algunas de sus excentricidades. En los últimos días, el sueco pasó a ser noticia por su enfrentamiento con dos personalidades destacadas del deporte: el belga Romelu Lukaku y el basquetbolista estadounidense LeBron James.

Invitado al Festival de San Remo, el goleador del Milan brindó una conferencia de prensa y volvió a recalcar sus diferencias con la estrella de Los Angeles Lakers. “El racismo y la política son dos cosas diferentes. Los atletas unimos al mundo, la política divide al mundo. Todos son bienvenidos, no tiene nada que ver con el lugar de donde vienes, hacemos lo que hacemos para unir a la gente… No hacemos otras cosas porque no somos buenos, de lo contrario yo estaría en política. Este es mi mensaje. Los atletas deben ser atletas, los políticos deben ser políticos ”, esbozó.

Vale destacar que este inesperado cruce se inició cuando Zlatan manifestó que “no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”.

La respuesta de LeBron James a Zlatan Ibrahimovic

Ante estas palabras, LeBron James le contestó con dureza el fin de semana: “Tengo más de 300 niños en mi escuela (I Promise School) que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes. “No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz. Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era un apellido normal (en Suecia). ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”, soltó el ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

En contrapartida, aprovechó su aparición pública para intentar “firmar la paz” con Romelu Lukaku tras su fuerte discusión dentro de la cancha en el último Derby della Madonnina. Ante la consulta sobre qué sucedería si el belga acude al festival, él no dudó: “Le daría la bienvenida, no hay ningún problema personal entre él y yo, lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. Si quiere venir, le doy la bienvenida”.

“Los que me conocen saben que soy un profesional serio. Mi objetivo es ayudar al Milán y cuando juego al fútbol estoy concentrado sólo en eso. Quiero darle tanto a Italia por lo que me dieron, tuve la oportunidad de hacer el Festival que me dijeron que es lo más grande que hay, y así lo decidí “, concluyó Ibrahimovic sobre su presencia.

SEGUÍR LEYENDO: