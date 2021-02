Qué dijo Pochettino al ser consultado sobre quién es mejor entre Lionel Messi y Kylian Mbappé

Pochettino habla de Messi y Mbappé

Después de la goleada que le endosó el PSG al Barcelona por 4-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, mucho se habló del rendimiento de Kylian Mbappe, quien aportó un triplete al resultado, y de las comparaciones con Lionel Messi, seis veces ganador del Balón de Oro.

Entre todas las opiniones que recorrieron los medios deportivos, faltaba la palabra de Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto parisino, quien lejos de inclinarse por alguno de los dos, eligió esquivar la respuesta con sutileza durante una rueda de prensa.

El futuro del astro argentino continúa siendo una incógnita que se resolverá a partir del 30 de junio, cuando finalice su contrato con el cuadro azulgrana. Sin embargo, los rumores más fuertes lo ubican en Francia, al lado de su amigo Neymar.

Mbappé marcó un triplete en la victoria por 4-1 ante el Barcelona (Reuters)

“Si tuviera que elegir entre Messi y Mbappé, ¿Con cuál se quedaría y por qué?”, le preguntó un periodista en medio de la conferencia. “Es una pregunta con trampa, no me gusta, y como tengo mucha experiencia de haber jugado 12 años y siendo entrenador, no te la voy a contestar de la manera que quisieras”, respondió el técnico rosarino.

“Son dos grandísimos futbolistas, cada uno con sus características. Los grandes jugadores siempre pueden jugar juntos, estos dos nombres están en la lista de los mejores del mundo. Otros entrenadores nombran jugadores, yo no, tengo mucho respeto por ellos”, sentenció, evitando así una difícil elección.

A sus 33 años, La Pulga lo ha ganado todo a nivel clubes y en lo personal cosecha cientos de premios entre los que se destacan sus seis Balones de Oro por el resto de los demás. Mbappé en cambio, con 10 años menos, todavía aspira a ganar su primera Champions League y obtener esa primera distinción al mejor jugador del año, sin embargo, entre sus palmarés, ya puede sentirse orgulloso por haber sido campeón del mundo con Francia en 2018.

Kylian Mbappé se coronó campeón del Mundo tras vencer a Croacia en la final del Mundial de Rusia 2018 (Reuters)

Lo cierto también es que, hasta el momento y de acuerdo a algunas especulaciones, ambos cracks podrían acabar jugando juntos en el caso de que el futbolista argentino decidiera continuar con su carrera en París y que el francés no emigre en busca de nuevos objetivos en la próxima temporada.

Ambos referentes se volverán a ver las caras el 10 de marzo, cuando el Barcelona visite el Parque de los Príncipes con la intención de dar vuelta un marcador que parece prácticamente sentenciado a favor de los parisinos.





