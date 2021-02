La polémica declaración de Ronald Koeman sobre los insultos de Piqué a Griezmann frente al PSG

Los insultos de Piqué a sus compañeros en la derrota frente al PSG

Una de las imágenes que dejó el encuentro entre Barcelona y París-Saint Germain por los octavos de final de la Champions League fue el pedido de reacción de Gerard Piqué durante la primera mitad. Entre tantos gritos, Antoine Griezmann le respondió al español y comenzó un cruce de palabras que se volvió viral a causa de los micrófonos que hay en el Camp Nou.

En la previa del encuentro contra el Cádiz, Ronald Koeman recordó la situación y felicitó la actitud de Piqué. “Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta”, aseguró el entrenador holandés.

Además, explicó la razón por la que el central regresó a las competencias como titular en un partido tan importante como la ida frente al PSG: “Gerard está bien. Hicimos bien en hacerlo jugar 60-65 minutos el otro día, no ha tenido problemas. Ha entrenado sin problemas y está disponible”.

El entrenador explicó una de las situaciones más incómodas del partido contra el PSG (Foto: Barcelona)

El conflicto Piqué-Griezmann había arrancado luego que Sergiño Dest corte una carrera de Kylian Mbappé, figura del partido. Mientras se preparaban las marcas para el tiro esquina, el defensor español comenzó a gritar en contra de sus compañeros. “Una puta posesión larga, joder. ¡Me cago en la puta, vamos! Ostia puta, una posesión larga”, exclamó sin darse cuenta que los micrófonos de ambiente lo tomaban a todo volumen.

Pero el único en responderle en el momento fue Antoine Griezmann, quien se preparaba cerca del primer palo de Ter Stegen. “C... de su madre”, dijo el francés, que recibió una rápida respuesta de Gerard. “No, la c... de tu madre tú. Estamos sufriendo y llevamos cinco minutos así”, contestó el zaguero. Luego apareció el arquero alemán del Barcelona para intentar calmar las aguas con algunas indicaciones: “Una posesión larga. Dale, dale, dale las marcas. Vean atrás, Grizzi más derecha”.

Pero el cruce no terminaría ahí y habría una nueva exclamación de Piqué. “Estamos mal, estamos corriendo como locos”, se quejó Piqué. Nuevamente, Griezmann fue el único en responderle: “Yo también corro como loco”. La acción sucedió a los 38 minutos de la primera mitad cuando el encuentro todavía iba 1-1 con tanto de Lionel Messi de penal y Kylian Mbappé, que terminaría anotando un hat-trick.

