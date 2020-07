Las “historias jamás contadas” de Gascoigne: el día que destrozó un autobús y cuando Vinnie Jones le agarró sus partes íntimas

Paul Gascoigne es de esos jugadores con muchas anécdotas dentro y fuera del campo de juego.

Es sabido que Paul Gascoigne, además de ser uno de los futbolistas ingleses más talentosos de todos los tiempos, tenía una personalidad muy especial fuera del campo. Su vida estuvo tan marcada por el alcohol y las drogas como por su trayectoria deportiva y existen infinidad de anécdotas de sus años de jugador profesional. Incluso, algunas que todavía no había sido contadas y que recientemente salieron a la luz.

En Inglaterra, se publicó un nuevo libro sobre él: ‘Our Gazza: The Untold Tales’ (”Nuestro Gascoigne: Las historias jamás contadas”). Su autor, John Richardson, reunió a varios de sus antiguos compañeros de equipo, entrenadores y funcionarios de los clubes en los que jugó para que cuentan las historias.

En esta colección única de anécdotas, el diario inglés Mirror ha rescatado uno de su época en el Middlesbrough, equipo al que llegó en 1998, ya siendo todo un personaje. Su entrenador de aquel entonces, Bryan Robson contó que un día Gazza se robó el autobús del equipo y lo chocó, causando daños que costaron miles de libras al club.

“El peligro con Gazza viene cuando se aburre o quiere hacer una broma. Un día en el entrenamiento decidió robar el autobús y dar un paseo... ¡Terminó destrozándolo!. Era un autobús nuevo que el club había comprado. Tenía la intención de conducir a una casa de apuestas para hacer algunas jugadas, pero no llegó a salir del campo de entrenamiento. Chocó contra una gran roca”, explicó Robson.

Paul Gascoigne jugó en el Middlesbrough en el final de su carrera.

El ex DT del Boro también dio detalles de los que sucedió después: “Cuando Gazza entró en mi oficina, todo avergonzado después del incidente, le dije que esperaba que todos sus caballos terminen primeros porque tenía que pagar por el daño y eran dos semanas de salario de multa.”

El Middlesbrough jugaba de visitante ante Aston Villa y llegaron cuatro horas tarde por este incidente (hubo que conseguir otro autobús), además de que luego perdieron por 3-1.

“Mientras estábamos allí en el estacionamiento, Gazza notó que las llaves del bus estaban puestas. Fue, encendió el motor y comenzó su viaje, pero cuando llegó al final del camino que salía del campo de entrenamiento, giró a la derecha y estrelló el autobús contra un bolardo de concreto. Hubo mucho alboroto por nuestro nuevo autobús cuando el club lo compró y Gazza lo destruyó incluso antes de que el equipo hiciera un viaje por la autopista”, agregó Paul Merson, su ex compañero de equipo.

Otra de las anécdotas que la prensa inglesa destaca del libro es la que publicó el Daily Mail, que habla sobre su famosa foto con Vinnie Jones, uno de los futbolistas más violentos de la historia de la Premier League. La imagen corresponde un Wimbledon-Newcastle de 1988 y es conocida porque se ve a Vinnie Jones agarrando las partes íntimas de Paul Gascoigne.

La famosa imagen de Vinnie Jones y Paul Gascoigne.

Si bien Gazza ya habló sobre este episodio, en el libro está la versión íntegra del propio Vinnie Jones: ”Lo primero que le dije cuando me acerqué a él fue que no iba a jugar al fútbol, ni él tampoco. Entonces me alejé, añadiendo: ‘Hey, gordito, vengo a por ti en un minuto’. El Newcastle tenía libre directo a favor y no quería que Gazza avanzase hacia la bola. Él repentinamente me dijo: ‘Te estás ganando tus 100 libras hoy’. Para mí fue como un insulto y lo agarré por ya sabes dónde y di en el clavo. Sin juegos, directo en el blanco”.

Este violento mediocampista, quien luego se dedicó al cine, considera que aquella estrategia fue todo un éxito: “El partido acabó 0-0, por lo que supongo que todo el mundo estaría encantado de lo que hice, ya que no había mucho más de lo que hablar. En el vestuario, tras el encuentro, mis compañeros me felicitaron diciendo que había hecho un gran trabajo con Gazza”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gascoigne habló sobre los problemas que le generó su adicción al alcohol y recordó sus locuras en el Mundial del 90

La charla íntima de Paul Gascoigne y Diego Maradona

Pastillas anti alcohol y una cirugía en Australia: la radical y costosa terapia que salvó la vida de Paul Gascoigne