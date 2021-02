“Nunca había sentido algo así en la vida”: la emoción del fanático que tuvo una particular táctica para conocer a Messi

La emoción de un hincha por conocer a Messi

Tras un irregular comienzo en la Liga de España, varios de los cañones del Barcelona ahora apuntan a la Copa del Rey, competencia que los tiene en cuartos de final. Los dirigidos por Ronald Koeman tendrán un duro compromiso en el Estadio Los Cármenes ante Granada para meterse entre los mejores cuatro de la competencia.

Al llegar al hotel donde concentran los azulgranas en la antesala a este duelo, el único que se bajó del ómnibus para estar junto a los aficionados fue Lionel Messi, goleador y capitán del equipo. Uno de los presentes no pudo contener las lágrimas tras cumplir el sueño de conocer a su ídolo, quien le firmó una camiseta y se sacó una fotografía.

El joven pagó 70 euros el hotel para intentar conocer a Lionel Messi

“Es Dios. Es increíble. Nunca había sentido algo así en la vida. No puedo creer este momento. 14 años llevo esperando este momento”, relató el fanático de la Pulga en diálogo con Deportes Cuatro. El joven, oriundo de la zona de Granada, reconoció que pagó una noche de hotel con el objetivo de intentar conocer al futbolista argentino. “Ojalá que se quede. Era un sueño que tengo desde que tengo desde los 5 años. Soy del Barcelona desde el año de vida. Soy de aquí, de Granada. Sólo vine aquí por él. Ha valido 70 euros, pero me da igual. Él es lo más grande que hay”, concluyó mientras no podía contener las lágrimas de alegría.

Esta situación pasó a ser un mimo para Lionel Messi, quien vive horas de incertidumbre en Barcelona, ya que su contrato con la institución finaliza en junio de este año y aún no definió si renovará su vínculo o si se marchará rumbo a otro club en búsqueda de nuevos desafíos.

Un joven no pudo contener la alegría por conocer a Lionel Messi

Además, en los últimos días se filtraron los detalles del contrato que firmó el ’10′ con el Barcelona en 2017. Tras lo acontecido, la emisora catalana Rac1 informó que el rosarino presentará una querella ante la Justicia con la intención de esclarecer lo ocurrido con ese vínculo privado.

El medio catalán pone a cinco nombres que generan sospechas, con el ex presidente Josep María Bartomeu a la cabeza. Los otros son los del ex vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el actual director general, Òscar Grau; el presidente de la junta gestora del club y entonces presidente de la comisión económica, Carles Tusquets, y también el jefe de los servicios jurídicos del club, Romano Gómez Ponti.

