La conferencia de prensa más delirante de la historia en la Premier League: “¿Te gusta jugar a buscar parecidos?”

La conferencia de prensa más divertida de la Premier League

La Premier League se caracteriza por ser considerada la mejor liga de fútbol del planeta por la competitividad y, además, por la seriedad con la que se maneja la misma. Pero en Inglaterra hay personajes en varios de los clubes y son los que resaltan por darle un condimento extra a la competencia. Dentro de esa pequeña categoría se encuentra el entrenador del Burnley, Sean Dyche.

El director técnico es conocido por su sentido del humor durante las conferencias de prensa y, en la previa del encuentro frente al Manchester City, recibió una pregunta que lo llevó a una divertida conversación con los periodistas presentes. “¿Alguna vez le dijeron que se parece a Mick Hucknall?”, le consultaron al DT haciendo referencia al cantante de Simple Red, una banda británica que tuvo su momento de gloria en los 90′.

Dyche aprovechó el tema para redoblar la apuesta: “Aparentemente también me parezco a Chris Evans. Personalmente yo no lo veo. Pero aparentemente me parezco y acepto lo que me decís. Muchas gracias por recordarle a todos que me parezco a Mick Hucknall. Gracias”. El miembro del Burnley que conducía la conferencia de prensa, asombrado por el momento, largó una exclamación que sorprendió al director técnico. “No tengo idea adónde está yendo esta conferencia de prensa. Ni idea”, declaró.

El entrenador del Burnley junto a los ¿parecidos?: Chris Evans (izquierda) y Mick Hucknall (derecha)

Al ex futbolista inglés le llamó la atención el comentario y realizó una reflexión. “Sólo nos estamos divirtiendo un rato y tratando de mostrar que todavía hay humanidad en el mundo. Aburren esas preguntas que me hacen ustedes. Me hacen una pregunta tonta, yo les doy una respuesta tonta e intentamos no matar a todos de aburrimiento. Entonces gracias por traerme esa tipo de pregunta”, declaró Sean frente al micrófono.

A continuación, recordó sus momentos con amigos hace varios años: “¿Nunca te sentaste en un pub, aunque sea un recuerdo distante, con tus amigos sólo a buscar parecidos entre la gente? Es una de las cosas más divertidas que podrías hacer durante una noche. Confíen en mí, sólo háganlo. La próxima vez que estés en el pub, sentate con tres amigos y busquen parecidos”.

La conferencia de prensa, que ya estaba totalmente relajada, llevó a que el entrenador del Burnley recuerde una desopilante anécdota en medio de un encuentro. “¿Alguno vio la película de niños Up? ¿Vieron el anciano de los anteojos? Les juro que una vez estábamos jugando de visitante en Sunderland. Y una versión humana del personaje de Up estaba ahí. Miro a mis ayudantes del staff y les digo ‘chicos encontré el mejor parecido, el mejor’”, comenzó relatando.

Sean Dyche y Marcelo Bielsa en la previa de un Leeds-Burnley (Foto: Reuters)

Dyche catalogó ese momento como “el mejor parecido que encontré en mi vida” y admitió que intentó sacarse una foto con el señor. “Era literalmente el personaje animado de Up pero en forma humana. ¡Fue bizarro! Era literalmente él. Al nivel de que uno quería una selfie sin que se de cuenta y me puse así para conseguirla”, relató imitando a cómo hizo para capturar el momento sin que el anciano se de cuenta.

Para cerrar, Sean desafió a los periodistas presentes. “Vayan a todas las conferencias de prensa de la Premier League y pregúntenle a cada entrenador si juegan a encontrar parecidos. Y si te dan una respuesta aburrida, vamos hasta allá y lo golpeamos con un pez mojado. Le decís ‘esa es tu aburrida respuesta de jugar a los parecidos. Todos debemos jugar a los parecidos’”, concluyó entre risas de los presentes.

El equipo que comanda Dyche está por fuera de los puestos de descenso, con ocho unidades de ventaja sobre el Fulham, el último que hoy en día perdería la categoría en el torneo inglés.

