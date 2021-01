El extraño ping pong a un ex Real Madrid: el choque contra un móvil policial, el lujoso auto que compró con el primer sueldo y su récord de multas

El ping pong al ex Real Madrid, Dreyson Drenthe

Parecía ser la siguiente promesa del carril izquierdo del Real Madrid. Su nivel en la Eurocopa Sub-21 celebrada en 2007 donde fue elegido como el mejor jugador de la competencia llevó a la Casa Blanca a poner sus ojos en él. A cambio de 14 millones de euros, Dreyson Drenthe llegaba a la capital de España para continuar su carrera junto a un plantel espectacular.

Con todas las expectativas sobre él, el holandés tuvo un debut más que soñado: golazo en la final de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu. Pero a medida que avanzó el tiempo su desempeño con la camiseta merengue no fue la esperada. Tres temporadas después, fue cedido al Hércules para posteriormente quedar libre y emigrar al Everton de la Premier League.

Igualmente, el holandés siempre recuerda con mucho cariño su paso por el Madrid y, en un divertido ping pong que le hicieron en el programa español El Chiringuito, rememoró detalles interesantes de dicho ciclo. En la pregunta inicial reveló que con su primer sueldo en la Casa Blanca se compró un Porsche Magnum y eligió a Robinho junto a Gonzalo Higuaín como sus mejores amigo durante la estadía por aquel plantel.

A continuación, reconoció a Guti como el futbolista que más lo sorprendió de aquel plantel lleno de estrellas y que Julien Faubert fue quien lo decepcionó. Fuera del Real Madrid, admitió que le encantaría haber sido dirigido por Fabio Capello y que su ídolo de la infancia fue Edgar Davids, figura holandesa de paso por grandes clubes como Inter, Juventus, Milan, Barcelona, Ajax, Tottenham y Crystal Palace.

Luego, confesó que a lo largo de su carrera como jugador de fútbol recibió más de 250 infracciones viales. “Ya no soy así. Ahora me ponen una multa de 30 euros y ya me pongo nervioso. Antes me daba igual. Cuando yo iba de Holanda a España, siempre me paraba la policía cuando quería entrar al país y tenía que pagar cuatro o cinco multas juntas o me llevaban con ellos unas horas a la cárcel”, explicó Drenthe en un divertido juego de preguntas y respuestas.

La estadía de Drenthe en el Real Madrid duró tres temporadas

El ping pong se puso más serio cuando le consultaron si alguna vez había protagonizado un accidente automovilístico. “Sí. Fue horrible. Venía de casa de Robinho y tenía que ir a recoger a mi exnovia y a mi hermana al hotel. Puse el GPS e iba por la calle Alcalá, vino una ambulancia, traté de de apartarme y choqué contra un coche de la Policía”, relató el holandés. Y agregó: “El auto sufrió destrucción total y creo que el policía quedó lastimado porque toqué la puerta del conductor”. La referencia es a un recordado suceso en agosto del 2007, cuando chocó en la M-30 contra un móvil policial durante la madrugada y le ocasionó lesiones leves a uno de los agentes.

También relató sus días de fiesta como futbolista Merengue, en una anécdota que replicó el Diariomadridista: “Si perdíamos un partido me quedaba en casa un día, en la habitación o viendo la tele. Cuando ganábamos me ponía feliz. A veces iba de fiesta, era verdad. La discoteca de Robinho era muy guapa”.

Actualmente, Dreyson firmó con el Racing de Murcia y ese fue el motivo para su regreso a España a los 33 años. Aunque sólo pudo jugar cinco minutos desde su llegada, él está contento con tener una nueva oportunidad en el país que lo hizo compartir equipo con las mejores estrellas del planeta fútbol. Cabe destacar que desde aquellos días como futbolista del Merengue hasta hoy, Drenthe pasó por las ligas de Rusia, Inglaterra, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Holanda.

