Kylian Mbappé pone en duda su futuro en el PSG: “Estoy en un período de reflexión”

Kylian Mbappé se debate su futuro (REUTERS/Benoit Tessier)

El próximo mercado de pases de invierno en Europa se caracterizará por grandes figuras que están en duda para renovar su contrato. La lista la encabeza Lionel Messi, lo sigue Sergio Ramos y hay un nuevo protagonista en la historia: Kylian Mbappé. El delantero francés tiene vínculo hasta junio de 2022, pero ya comienza a ser misteriosa su continuidad en el París Saint-Germain.

Desde la llegada de Mauricio Pochettino a la capital francesa, todo parecía felicidad excepto en el rostro de la joya surgida en Mónaco. Una sequía de goles lo hacía ser reemplazado. Este viernes, se sacó cualquier tipo de espina anotando por duplicado frente al Montpellier por la Ligue 1 y aprovechó la conferencia de prensa para dar su punto de vista sobre su futuro.

“Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar”, comentó Mbappé.

Las dos figuras del PSG están negociando su renovación con el club (Foto: Reuters)

Además, Kylian siente que debe pensar bien si renueva o no para no arrepentirse en el futuro. “Sí, pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión”, concluyó dejando un aire de incertidumbre en los pasillos del PSG.

Tanto él como Neymar se encuentran en constantes negociaciones con Leonardo Nascimento de Araújo, director deportivo del club, ya que son los dos futbolistas que se encuentran en duda sobre dónde continuar jugando en un futuro. Ante la posibilidad de fichar a Messi, el cuadro francés ya le mandó un claro mensaje al argentino a través de Mauricio Pochettino, Leandro Paredes y con el mismo crack brasileño para intentar atraparlo y hacerlo emigrar a Francia.

Pero por otro lado, las declaraciones de Kylian hacen levantar las alertas en las oficinas del Real Madrid. En España añoran con tener a la estrella francesa en sus filas y siempre ha intentado convencerlo de que de el salto hacia la Casa Blanca. La apuesta por Eden Hazard no fue la esperada por la dirigencia y sienten que necesitan una nueva figura para que sea la cara del próximo plantel que buscará la 14° Champions League de su historia.

