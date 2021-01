Cristiano Ronaldo, una moto y el temor a un accidente que pudo cambiar su destino: “Fue un irresponsable y un inconsciente”

Actualmente, Cristiano Ronaldo publica fotos en su cuenta de Instagram con los autos de alta gama que posee (Foto: @cristiano)

Corría el año 2000 y Cristiano Ronaldo se preparaba para ser una de las figuras legendarias de la historia del fútbol mundial. Tenía 15 años y la personalidad aberrante propia de un adolescente que todavía no había debutado en el primer equipo.

Leonel Pontes, quien fuera el tutor de CR7 en las canteras del equipo lusitano, recordó una insólita anécdota que pudo haber cambiado el destino de la estrella internacional. En una entrevista brindada al diario Expresso, el encargado de cuidar al joven futbolista comentó un episodio que se dio en Madeira y lo tuvo a CR7 como protagonista a bordo de una moto.

Fue una tarde de verano cuando Pontes le ofreció conducir su pequeño vehículo a la estrella naciente.

—¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Sabes montarla?— le pregunto el tutor al futuro delantero.

—¡Claro! Ya se, ya se— respondió Cristiano con la arrogancia que lo caracteriza.

Sin usar casco, el futbolista aceleró sin ninguna precaución, pero lo que no tuvo en cuenta fue que la rueda delantera no estaba tocando el asfalto.

“Hizo un caballo de tres metros con el neumático en el aire y quedó con los pies arrastrando. Me puse las manos en la cabeza y me asuste. ¡¿Qué hace?!, me pregunté de inmediato cuando desapareció en la curva. Ese momento en el que desapareció y llegó fue un martirio para mí. Nunca olvidaré lo mal que lo pasé. Fue un irresponsable y un inconsciente. Cuando se detuvo ante mí me dio un vuelco el corazón. Y él estaba todo feliz”, explicó Pontes sobre lo sucedido.

De milagro no se produjo un accidente que pudo haber cambiado la carrera del deportista. Probablemente, la figura de la Juventus con pasado en el Real Madrid confiaba en ese don desconocido que tenía sobre el dominio de las motos.

En la actualidad, los contratos profesionales le prohíben a las grandes figuras realizar actividades de riesgo que puedan poner en peligro su integridad física. Tal vez por ello, Cristiano Ronaldo no expone fotos en su cuenta oficial de Instagram a bordo de las motos que tanto le apasionan desde su juventud.

El goleador de la Vecchia Signora continúa en plenitud y su talento es uno de los más requeridos de las potencias de Europa. En los últimos días, el ex jugador devenido a comentarista deportivo Jorge Valdano aseguró que “desde que se fue Cristiano Ronaldo, al Real Madrid le falta un gol por partido”, y opinó que el Merengue “no tiene especialistas del gol”.

En su habitual columna que realiza en el programa El Transistor, Valdano analizó la situación actual del club de la Casa Blanca y lo relacionó con la ausencia del astro portugués: “El Real Madrid tiene una cara para las grandes ocasiones y otra para las ocasiones menores”, analizó el ex DT; y también se refirió al joven delantero del Borussia Dortmund, el noruego Erling Haaland, de quien opinó que “es de una categoría superior”. “Es una máquina, demuestra cosas que no se ven en el mundo del fútbol. Tiene una potencia descomunal y es un jugador que me entusiasma”. Finalmente, al hablar del belga Eden Hazard reconoció que “es un crack que ha tenido un año lleno de desgracias, pero el Madrid tiene que recuperarlo”.

