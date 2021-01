De ser despedido del PSG a ¿participante de un reality show?: el incierto futuro de una figura del fútbol español

Jesé Rodriguez arrancó el 2021 sin equipo y su futuro es una incógnita (AP)

Todo parecía encaminado a que Jesé Rodríguez iba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo del Real Madrid allá por el 2011. Llegando al primer equipo de la mano de José Mourinho, el español reemplazó al astro portugués en su debut, mostrando una capacidad goleadora, mucha velocidad y buenos regates, sin embargo, con el correr de los años, su fuego se fue apagando.

Una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo dejó parado durante ocho meses fue el inicio de su decadencia en el fútbol. Al volver, ya no fue el mismo y el conjunto merengue decidió venderlo al PSG, en donde nunca encontró su lugar. Posteriormente pasó por varios clubes como cedido, hasta que finalmente el cuadro parisino decidió ponerle fin a su contrato en diciembre del 2020.

Este 2021 es una incógnita para el futbolista de 27 años, quien se debate entre seguir con su carrera profesional o dedicarse al mundo mediático, el cual también le acarreó grandes polémicas, a tal punto que desde España consideraron que podría apuntarse a un concurso televisivo.

Jese Rodríguez mostraba un futuro prometedor cuando daba sus primeros pasos en el Real Madrid (Reuters)

Jey-M, como se lo conoce en el mundo de la música (recientemente estrenó una nueva canción llamada ‘Tu favorito’) podría formar parte del reality show español “Supervivientes”, uno de los más famosos del país, en el que un grupo de concursantes son “abandonados” en un lugar para sobrevivir.

Su nombre comenzó a sonar después de que hace poco se prestara para participar de otro programa televisivo: “La casa fuerte”, en el que apareció para hablar en vivo con su actual pareja Aurah Ruiz, con quien mantuvo fuertes discusiones públicas por infidelidades y problemas familiares (tienen un hijo en común).

“Buenas noches bebé, cómo estás” empezaba diciendo el futbolista, Aurah, alucinada no daba crédito a que su ex pareja o pareja entrase en directo en el programa. Este no perdía el tiempo y le animaba: “Tenemos poco tiempo, escúchame, ya que estás ahí dentro, tienes que ganar ese concurso, escucha, he estado con el bebé está súper bien. Todo está bien, si estás feliz continúa, pero si estás allí lucha hasta el final”.

Su aparición se volvió tendencia en el país y su nombre volvió a ocupar las portadas de los principales medios de espectáculos.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez mantienen una relación polémica y mediática, y son muy conocidos en el mundo del espectáculo en España

En lo que respecta a lo deportivo, Jesé Rodríguez tenía contrato con el PSG hasta junio del 2021, sin embargo, a mediados de diciembre el club emitió un comunicado oficial en el que anunciaba que habían rescindido el contrato de mutuo acuerdo.

El que estaba llamado a ser una figura del fútbol por sus cualidades, terminó la última temporada con sólo 22 minutos de juego y entrenando en solitario en la localidad de Las Palmas (España). Ahora, el futuro está en sus manos: o revitalizar su carrera deportiva en un nuevo equipo, o dedicarse al mundo mediático.





